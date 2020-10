Por O Dia

Atriz, dramaturga e escritora. Filha de dois ícones da televisão brasileira, de uma família de artistas, mãe, ganhadora de vários prêmios como melhor atriz. Uma mulher que nos inspira com uma mistura de força e delicadeza. Vamos conhecer um pouco mais do "mulherão" Beth Goulart?

Como está sendo esse período da quarentena para você?

Penso que é um momento de pausa, de dar um tempo para a humanidade repensar suas atitudes diante da vida, da natureza, de suas relações, do que significa estar vivo aqui e agora. Temos uma responsabilidade grande com o destino da humanidade e com o planeta, depende de cada um de nós assumir este lugar de consciência e atitude diante do próximo e da sociedade. Tenho passado este tempo lendo muito, escrevendo também, dando aulas e cuidando de minha mãe, de mim mesma e da casa o que é um bom sinal (risos).

E seu novo projeto sobre Cora Coralina?

Estou encantada com a força das palavras dela e sua capacidade de superação. Ela viveu momentos difíceis na vida e soube sempre encontrar motivos para seguir adiante em busca de seu sonho que era escrever. Começou a escrever ainda menina, mas só editou seu primeiro livro aos 76 anos de idade. É uma mulher de fibra, de força e de fé. Ela tem a potência do simples refletindo muito bem a mulher brasileira, guerreira e independente. Ficou viúva muito cedo e foi a protagonista de sua vida. Mulheres assim nos inspiram a seguir nosso caminho.

Você vem de uma família de artistas. Como é ser filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart?

É uma grande honra, um privilégio receber esta herança artística. Seguir o caminho de meus pais é um compromisso com o amor, amor a Deus, amor à arte, amor ao amor. Eles são um casal símbolo deste sentimento, fomos criados com este sentimento.

Como é chegar aos 59 anos com essa vitalidade?

Eu aceito o tempo como um depurador, aprendemos a entender melhor a vida, com isso somos mais felizes se conseguimos aceitar as mudanças que o tempo traz. Eu sou mais feliz agora do que quando era jovem. O tempo nos ensina a lidar melhor com o presente, que é na verdade o que importa.

Você sofreu com a menopausa. O que te ajudou?

A paciência me ajudou muito, tudo passa, o mal-estar também passa e aí vem a tranquilidade. Fiz aulas de pilates, yoga e caminhadas. Procurei uma nutricionista que me ajudou bastante com os alimentos corretos. Estou muito bem agora.

Deixe um recado para nossas leitoras.

Seja sempre a protagonista de sua vida, de suas escolhas, de si mesma. Você é sua melhor amiga, nunca negligencie seus desejos nem deixe ninguém minar sua autoestima. Confie em sua capacidade de crescer e se reinventar. Podemos fazer um mundo melhor e depende de cada uma de nós. Devemos educar nossos filhos para um mundo mais justo, sem violência e com mais respeito, com mais igualdade e solidariedade, sem preconceito, com mais afeto e amor.

Conheça as docas de beleza da atriz: “Eu sempre acho que o equilíbrio é um bom aliado para a saúde, alimentação saudável. Não como carne vermelha há muitos anos, então uma alimentação balanceada, exercícios físicos também são necessários. Nunca dormir maquiada, limpe e hidrate sua pele. Estou fazendo exercícios para o cérebro também, o método Supera é maravilhoso para seguir com saúde mental e alegria de viver”.