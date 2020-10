Rapidinhas da Semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 19:25 | Atualizado 19/10/2020 20:05

3ª edição de festival de teatro só com mulheres prestigia o outubro rosa

Publicidade

A força da arte não mudou nada nesse mundo em transformação no pós-pandemia. A terceira edição do Festival Yoniarte será on-line e realizada no dia 31/10, às 20h, com 9 artistas mulheres que irão se revezar em solos cênicos transmitidos na plataforma Zoom. As apresentações possuem estilos que vão do trágico ao cômico e terão em média dez minutos cada uma delas. Nessa edição, as atrizes adotaram a campanha outubro rosa, para alertar mulheres sobre o câncer de mama, doença que atinge cerca de 70 mil mulheres por ano, só no Brasil.

Série de terror fala de forma inusitada sobre a obra de Vinicius de Moraes

Publicidade

A atriz Gilda Nomacce é destaque na série "Noturnos" que estreia nesta quarta-feira, dia 21, às 22 horas, e, na mesma data, todos os episódios estarão disponíveis nos serviços de streaming Canais Globo e Globoplay. Com produção de A Fábrica e direção dos cineastas Caetano Gotardo e Marco Dutra a série promete revelar um lado menos conhecido, mas fascinante da obra de Vinicius de Moraes. Os episódios adaptam poemas e contos do Poetinha num gênero surpreendente: o terror.

Pandemia e turismo: promoções prometem alavancar o réveillon do RJ

Publicidade

Este ano, a virada do ano será bastante diferente. Mesmo com as incertezas sobre a realização do tradicional espetáculo aberto ao público, muitos turistas sonham em virar o ano na cidade maravilhosa. Por isso, as empresas de turismo estão se adaptando à nova realidade. A Samba Hotéis decidiu lançar uma promoção especial para os clientes que quiserem se hospedar no Samba Rio Convention, quem comprar o pacote de réveillon antecipado ganha de brinde uma garrafa de espumante para celebrar o ano novo em grande estilo.

Livro lançado por casal de youtubers esgota em um dia

Publicidade

O casal de youtubers Gabriel Dearo e Manu Digilio acaba de lançar o livro As Aventuras de Mike 2 - O Bebê Chegou! Divulgação Depois do sucesso de “As Aventuras de Mike”, com mais de 85 mil exemplares vendidos no Brasil e em Portugal, o casal de youtubers Gabriel Dearo e Manu Digilio acaba de lançar “As Aventuras de Mike 2 – O Bebê Chegou!”. A pré-venda on-line ocorreu na última semana e em apenas 12 horas já era o livro mais vendido da Amazon e, em um dia, já estava esgotado em todas as plataformas online. O início das vendas nas livrarias físicas este previsto para o dia 20 de novembro. Depois do sucesso de “As Aventuras de Mike”, com mais de 85 mil exemplares vendidos no Brasil e em Portugal, o casal de youtubers Gabriel Dearo e Manu Digilio acaba de lançar “As Aventuras de Mike 2 – O Bebê Chegou!”. A pré-venda on-line ocorreu na última semana e em apenas 12 horas já era o livro mais vendido da Amazon e, em um dia, já estava esgotado em todas as plataformas online. O início das vendas nas livrarias físicas este previsto para o dia 20 de novembro.

Aula de yoga e meditação com vista para o mar

Publicidade

Aula de yoga e meditação com vista para o mar Divulgação A partir do dia 21 de outubro, o Rooftop do Pestana Rio Atlântica, com vista privilegiada para a Praia de Copacabana, será palco para uma experiência única, o The Breakfest, em parceria com a BMW do Brasil e recém inaugurada BM Rio. O evento vai trazer a prática da yoga com meditação e um delicioso café da manhã, no mais lindo nascer do sol. As aulas vão acontecer nos dias 21, 22, 24, 28, 29, 31 de outubro, em dois horários, às 6h e 8h, seguidas de um café da manhã funcional, especialmente preparado para o projeto. As inscrições estão abertas para o público, tanto hóspedes e não hóspedes. A partir do dia 21 de outubro, o Rooftop do Pestana Rio Atlântica, com vista privilegiada para a Praia de Copacabana, será palco para uma experiência única, o The Breakfest, em parceria com a BMW do Brasil e recém inaugurada BM Rio. O evento vai trazer a prática da yoga com meditação e um delicioso café da manhã, no mais lindo nascer do sol. As aulas vão acontecer nos dias 21, 22, 24, 28, 29, 31 de outubro, em dois horários, às 6h e 8h, seguidas de um café da manhã funcional, especialmente preparado para o projeto. As inscrições estão abertas para o público, tanto hóspedes e não hóspedes.

Carioca é o mais novo membro da Federação da Sociedade Europeia de Neurociência

Publicidade

O neurocientista e psicanalista carioca Fabiano de Abreu, de 39 anos, se tornou um dos mais jovens cientistas a representar o Brasil como membro da Federação da Sociedade Europeia de Neurociência, "Este era um passo importante a ser dado no meu percurso como neurocientista, até porque terei mais recursos para as pesquisas", explica o cientista, que hoje vive na Europa. Fabiano Abreu conta com 10 artigos científicos em análise duas de suas teorias, uma sobre a fadiga e a outra chamada de “psicoconstrução” em que criou um novo método de psicanálise com base na ancestralidade, já está sendo experimentada no Brasil e em análise no comitê científico.

LEITURINHA

Publicidade