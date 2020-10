Conheça as características do bebê de cada signo Divulgação

Publicado 21/10/2020 15:12

Você sabia que desde o momento do nascimento já é possível saber quais os principais traços de personalidade de um bebê? O signo é determinado de acordo com a data de nascimento, a partir disso podemos descobrir características como caráter, preferências, manias, virtudes e pontos de atenção. Eu sou mãe também e acho que tudo é válido se for para ajudar no bem-estar e na felicidade dos nossos pequenos. Então com as dicas da astróloga Yara Vieira, vamos descobrir a personalidade dessas gracinhas!



- Esses detalhes podem servir como um verdadeiro guia para os pais, com insights importantes sobre como lidar com a natureza deste bebê, respeitando sua forma de amar e contribuindo com o desenvolvimento das suas habilidades e potenciais – explica a astróloga Yara Vieira, do portal esotérico Astrocentro.



Bebê do signo de Áries (22 de março – 2- de abril)

Um bebê de Áries tem como principal característica a sua energia, que sempre está com a bateria 100% carregada. Desde muito pequeno já faz muito barulho e quer explorar, aprender e descobrir o mundo. Como são muito ativos, aventureiros e dinâmicos, geralmente se machucam, por isso, todo cuidado é pouco com o bebê ariano.

Os arianinhos não respondem bem aos limites e podem dar um pouco de trabalho para os pais no quesito disciplina. Outro desafio para os pais é ensinar para este bebê como brincar com outras crianças, pois o ato de dividir também não é muito da personalidade de um ariano, eles devem aprender.

Líderes natos, sempre tentarão influenciar seu grupo próximo incluindo pais, irmãos e amigos. Eles são um charme, mas sempre manterão os papais alertas e muito ocupados.



Bebê do signo de Touro (21 de abril a 21 de maio)

Os taurininhos são calmos, pacíficos e com uma tendência a serem muito caseiros e apegados aos pais. Gostam de ser mimados e os pais de um bebê de Touro devem estar muito conscientes da sua necessidade de contato físico.

Adoram uma rotina e se sentem melhor em um ambiente familiar ou cercado por pessoas que ele já conhece muito bem. Como ficam inseguros com relação a mudanças, não se sentem confortáveis ao experimentar algo novo que os façam sair de sua ‘zona de conforto’, ele precisará ir se acostumando gradualmente e ganhando confiança.

Para o bebê de touro, seus pertences e brinquedos sempre são muito importantes e como este signo é o grande materialista do Zodíaco, os babys amam ganhar presentes e acumular suas coisinhas.



Bebê do signo de Gêmeos (22 de maio a 21 de junho)

O bebê do signo de gêmeos se destaca desde muito cedo por seus carisma e grande facilidade em socializar com outras crianças e adultos em um ambiente. Eles são de natureza muito curiosa e insaciável, como se desde o berço tivessem iniciado sua missão de aprendizado.

Quando o geminianinho começa a falar, é difícil quem consiga fazê-lo parar, por isso é bem normal que ele esteja constantemente se comunicando, seja para fazer novos amigos ou para convencer os pais a cumprir seus caprichos.

O novo o atrai muito, por isso os papais precisam ter o dobro de cuidado para evitar que eles se machuquem nas suas descobertas. Como sua ânsia por conhecimento é tanta, eles se entediam das coisas com muita facilidade e podem partir muito rapidamente para drama e manipulação.

Em resumo, o bebê do signo de gêmeos é o grande comunicador do zodíaco e ele faz isso com primor desde sempre.



Bebê do signo de Câncer (22 de junho a 23 de julho)

Os bebês do signo de câncer são muito emocionais e têm certa dificuldade para lidar com seus sentimentos, por isso geralmente resmungam e choram muito. Geralmente são muito afetuosos, sensíveis e apegados à família e sempre vão amar as atividades familiares em que sintam a proximidade e a aprovação dos papais.

O cancerianinho precisa de tempo para aprender a se sentir seguro sozinho, enquanto isso, vai desconfiar de cada pessoa nova que aparecer. A dica para os papais é tentar ao máximo nutrir este sentimento de segurança no baby canceriano, especialmente dentro da unidade familiar.

Mesmo assim, eles geralmente formam laços muito firmes e ligados com seus entes queridos. Em geral, eles são puro amor! Afetuosos e protetores por conta própria.



Bebê do signo de Leão (24 de julho a 23 de agosto)

Assim como o animal que representa este signo, você ouvirá os rugidos deste bebê desde cedo. Seus olhos expressivos informarão tudo o que está acontecendo e os papais que querem domar esta fera devem aprender este idioma do seu olhar e desde cedo. Mas cuidado, muita disciplina faz com que se sintam desconfortáveis e não amados!

Os leoninhos têm alma de líder, inteligência acentuada e grandes aptidões para aprender. Possuem curiosidade e enorme carisma, que farão com que a vida em família gire em torno dessa criança magnética, o que deixará o baby de leão super satisfeito, afinal ele adora ser o centro das atenções.

Caprichosos, orgulhosos e exigentes, eles também querem ser os melhores em tudo o que fazem e, se não conseguirem, ficarão muito desapontados! Então cabe aos papais também acalmar um pouco esse ego. Por isso, educar um bebê de leão pode ser emocionalmente desgastante.



Bebê do signo de Virgem (24 de agosto a 23 de setembro)

Um bebê do signo de virgem começa a demonstrar desde sempre seu perfeccionismo e organização. Eles precisam ter uma rotina bastante rigorosa e gostam das coisas planejadas.

O baby virginiano também é um tanto quanto teimoso e se for contrariado tende a fazer birras, por isso, atenção papais! Outro ponto de atenção na educação de uma criança de virgem é que em muitas situações ela se esforçará demasiadamente para atender às suas próprias expectativas e as dos pais, então você precisa sempre reforçar que o que ele está fazendo é um ótimo trabalho e agradecer pela iniciativa, tudo com muito apoio e amor.

Apesar destas particularidades, não é uma criança que demanda muito, mas tenha em mente que a organização e limpeza da casa e roupa, por exemplo, são pontos que garantem segurança para os virginianinhos.

O grande servo do zodíaco desde muito cedo pode querer ajudar a família e amigos, devido a sua grande necessidade de servir aos outros. Também farão o que puderem para contribuir para um ambiente harmonioso e pacífico, onde se sintam confortáveis e amados.



Bebê do signo de Libra (24 de setembro a 23 de outubro)

O bebê do signo de libra desde sempre apresentará um grande carisma, um forte senso de justiça e um tratamento sociável com o ambiente. Calmos e criativos, parece que já nascem educados e quando aprendem a falar, adoram um bate-papo e adoram ter outras pessoas a sua volta.

São muito observadores, atenciosos e certamente cansam seus pais com mil e uma perguntas gentis: “E o que é isso? Qual é o objetivo? E por quê?”. E os papais também terão que se acostumar a escutar a típica frase “Não é justo!”, porque os librianinhos desde muito cedo têm um senso muito fixo de justiça e honestidade.

Como tendem a ter um comportamento muito equilibrado, os bebês do signo de libra não são muito de birras ou inconsistências. Muito pelo contrário, tendem a ser muito harmoniosos, odeiam confrontos e se sempre se afastam dos problemas. Também se apaixonam por muitas atividades, principalmente se forem relacionadas com arte ou música, por exemplo.



Bebê do signo de Escorpião (24 de outubro a 22 de novembro)

Quando um bebê do signo de escorpião está presente em um ambiente, todos os olhos certamente estarão nele. É um serzinho magnético e cativante, mas são crianças com um temperamento forte e desafiador e demandam paciência.

Isso porque o escorpianinho tem um dos signos mais complexos do zodíaco e tende a ser muito intenso, orgulhoso e extremista. Ou são apaixonados demais, dispostos a gostar de todos ao seu redor, ou são o extremo da teimosia e birras.

Além de muito misteriosos, os babys do signo de escorpião costumam ser muito reservados e ninguém sabe bem o que eles estão pensando ou o que realmente querem. No fundo eles analisam tudo e todos para saber como vão conseguir o que querem. Atenção papais!



Bebê do signo de Sagitário (23 de novembro a 22 de dezembro)

O bebê do signo de sagitário tem uma personalidade sociável, independente e um pouco imprudente, sempre procurando novas aventuras e emoções. Eles também podem ser um pouco rebeldes.

Os sagitarianinhos adoram explorar tudo: lugares, amigos e brinquedos. São independentes e de espírito livre, por isso é essencial que eles tenham bastante espaço para brincar, andar e pular enquanto se divertem.

Devido a quantidade excessiva de energia que o baby do signo de sagitário tem, os papais devem investir em atividades como esportes para que o pequeno possa gastar tudo que está armazenado, afinal, a única maneira de fazer esse bebê parar é quando ele fica exausto.

De personalidade curiosa, calorosa e geralmente são muito sociáveis, costumam ser muito otimistas e divertidos, o que atrai a atenção dos outros e fará deles crianças populares quando forem para a escola.



Bebê do signo de Capricórnio (23 de dezembro a 20 de janeiro)

O bebê do signo de capricórnio tem uma personalidade reservada, tímida e sempre vai se sentir mais à vontade na sua zona conforto. Costuma ter um comportamento maduro que faz até com ele sempre pareça mais velho do que realmente é.

Sempre responsáveis e esforçados, desde muito cedo eles querem fazer a coisa certa, por isso, certamente serão bons alunos, vão manter a organização em casa e seguir as regras da casa. Graças ao seu senso nato de disciplina, sempre obedecem seus pais e não ousam irritá-los ou desobedecê-los.

Ainda pequenos, os capricornianos precisam sentir que estão contribuindo, é da sua natureza! Por isso, a dica para os papais do baby de capricórnio é fazer o pequeno participar das atividades, contribuindo para que ele se sinta importante e que seja recompensando com um grande abraço por isso.



Bebê do signo de Aquário (21 de janeiro a 10 de fevereiro)

O bebê do signo de aquário é muito sociável, gentil, engraçado e extremamente fofo! Eles se sentem muito bem na presença da família e amigos, mas não force a barra querendo abraços e beijinhos, porque eles são muito independentes e não respondem bem às regras ou limitações.

O aquarianinho tem muito a ensinar, porque ainda bebê ele aprenderá e assimilará as questões da vida de uma maneira única e original, pois tem uma natureza experimental, rara e com grande necessidade dos seus momentos de introspecção. Ele vai querer aprender tudo no seu próprio ritmo e sem ser interrompido.

E mesmo quando o baby de aquário é teimoso, os papais têm o desafio de tentar entender o que está por trás das suas motivações, com muita paciência e empatia, pois muitas vezes sua mente está envolvida em tantos pensamentos criativos que devem ser nutridos e estimulados.



Bebê do signo de Peixes (20 de fevereiro a 21 de março)

Os bebês do signo de peixes são influenciados por sua imaginação e confundem realidade com fantasia, eles vivem sonhando e são felizes em seu mundo imaginário, afinal, ele é o grande sonhador do zodíaco. Eles apresentam um caráter emocional e sensível, por isso costumam chorar sem um motivo claro.

O piscianinho mostrará muita compaixão e ternura acima de tudo, querendo ajudar os outros o máximo que puderem. Ainda muito pequeno pode ser generoso a ponto de doar seus brinquedos se perceber que alguém precisa deles. Mesmo crianças, demonstram uma personalidade sábia e compreensiva, com muita criatividade e curiosidade.

Como geralmente são dramáticos, inseguros e demandam atenção, os papais devem ficar atentos as demonstrações de amor e carinho do baby de peixes, pois retribuir este sentimento é uma forma de trabalhar as inseguranças e fortalecer a autoconfiança deste bebê.