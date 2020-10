Tratamento com argila preta ajuda a controlar a queda de cabelos Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 16:14 | Atualizado 22/10/2020 16:17

Qual é a mulher que nunca sofreu com a queda de cabelos? Então aí vai mais uma dica para ajudar a resolver esse problema! Muita gente já ouviu falar dos benefícios da argila preta para a pele. O que poucos sabem é que o produto também pode ser usado nos cabelos e no couro cabeludo.



Segundo a tricologista (especialista na saúde dos cabelos e do couro cabeludo) Viviane Coutinho, a argila preta, também conhecida como lama vulcânica, é indicada para pessoas que se preocupam com a saúde capilar, pois ela estimula a circulação e com isso melhora a queda, a oleosidade e a hidratação dos fios.



- A argila preta apresenta alto teor de silício, sendo a mais nobre das argilas, tendo também ação ativadora na circulação do couro cabeludo. Ela tem função adstringente e favorece o controle da queda dos cabelos, principalmente aquelas ligadas ao envelhecimento - afirma Viviane.



Confira as dicas:



- Para aplicar a argila preta nos fios é importante seguir as orientações do fabricante. Alguns solicitam que a mistura seja feita com água termal, água filtrada ou algum líquido da mesma marca;



- É preciso diluir o pó e fazer uma massa sólida de fácil manuseio. Colocar no couro e/ou nos fios, deixar um tempo de pausa sem que seque totalmente, borrifando ou usando vapor de ozônio;



- O tratamento com a substância deve ser feito no máximo uma vez por semana;



- Para retirar o produto a dica é deixar a água cair em abundância nos fios, para facilitar a retirada e só depois usar shampoo e condicionador voltados para o seu tipo de cabelo.