Atriz Claudia Ohana fica loira pela primeira vez Paschoal Rodrigues / MF Press Global

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 21:49 | Atualizado 27/10/2020 10:18

Claudia Ohana pela primeira vez muda o visual dos seus cabelos. A Atriz está completamente loira e a marca escolhida foi Mediterrani, nas mãos do cabeleireiro Wanderley Nunes e com produção de Mary Ann o resultado foi simplesmente maravilhoso.

Cristo Redentor receberá festival católico em dezembro

Cristo Redentor receberá festival católico em dezembro

Realizado anualmente em diversas cidades do Brasil, o Festival Halleluya terá a primeira edição especial em formato de live show que acontecerá no dia 12 de dezembro no Cristo Redentor, com transmissão ao vivo para o público. Neste ano, o evento, considerado o mais solidário e o maior festival de música católica do país, tem o objetivo de levar esperança para aqueles que são vítimas da pandemia de covid-19. O Halleluya será online e transmitido pelos canais oficiais da Comunidade Shalom e do Festival no Youtube a partir das 18h. Além de muita música, a programação conta ainda com o Halleluya Solidário, um trabalho de promoção humana com pessoas em situação de rua que acontecerá nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.

Oficina on-line e gratuita sobre narração de histórias e mímica

Amanhã, dia 27 de outubro, às 19h, o Canto Cidadão, ONG que desenvolve atividades artísticas em hospitais e escolas, realiza a oficina on-line “Narração de histórias e mímica”, o evento oferecerá uma experiência de narração de histórias, com elementos e exercícios de mímica potencializando o corpo, a voz e a emoção do narrador. Por meio de alguns exercícios da mímica clássica, moderna e contemporânea, serão oferecidos recursos práticos para a aplicação nas narrações de histórias. Confira esta e outras oficinas da programação online e gratuita através do site www.cantocidadao.org.br/eventos

Nova rede de estética e depilação a laser chega ao município Rio de Janeiro

Nova rede de estética e depilação a laser fundada por Giovanna Antonelli chega ao Rio Divulgação A GiOlaser, rede de franquias de estética e depilação a laser fundada pela atriz Giovanna Antonelli, inaugura sua primeira unidade no Rio de Janeiro nesta segunda, dia 26 de outubro, em Del Castilho. A marca nasceu do sonho de criar uma empresa de estética e beleza que pudesse fornecer depilação a laser, tratamentos faciais e corporais, com o que há de mais avançado no mercado a preços acessíveis. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), no segundo trimestre de 2020 o setor de saúde e beleza faturou mais de 7 milhões de reais comparado ao mesmo período de 2019 e foi o menos impactado pela crise.

Publicitária cria canal sobre maternidade que hoje é o maior do país

Publicitária Monica Romeiro criou canal sobre maternidade que hoje é o maior do país Divulgação Após duas gestações, a publicitária Monica Romeiro deixou a carreira profissional para focar na produção de conteúdo on-line voltado para o acolhimento, sem julgamentos, de mães, pais, gestantes e tentantes. Ela criou o Almanaque dos Pais , que hoje é o maior canal totalmente dedicado a maternidade no YouTube Brasil, com mais de 1 milhão de inscritos e uma referência no assunto. Monica se tornou conselheira maternal, nos vídeos entrevista médicos, psicólogos, especialistas, dá dicas e sugestões, indica caminhos, passa conselhos, além de interagir com os seguidores tirando dúvidas.

Marca lança sua primeira linha de cuidados para a pele

Quem Disse, Berenice? lança a primeira linha de tratamento facial da marca Divulgação A Quem Disse, Berenice? lança a primeira linha de tratamento facial da marca que traz poderosos ativos, como Ácido Hialurônico Inteligente e a superfruta Goji Berry, em seis produtos com diferentes texturas que atendem às diversas rotinas de cuidados e idades: as rotinas práticas, as mais demoradas, as mais simples, de noite ou de dia. A linha Skin.q é 100% vegana e foi pensada para atender desde os iniciantes das rotinas de skincare, até aqueles que já dominam o tema. A nova linha traz espuma de limpeza, creme antioxidante, creme revitalizador, balm labial, gel revitalizador para área dos olhos e sérum concentrado.

Quitéria Chagas ganha o título de Eterna Rainha da Império Serrano

Quitéria Chagas recebe o título de Eterna Rainha da Império Serrano Divulgação A artista Quitéria Chagas, após se aposentar do título de Rainha de Bateria, chega aos 40 anos recebendo grandes homenagens! Ícones como Alcione, Milton Cunha, baluartes do Império Serrano, o compositor Aluísio Machado, Jorginho do Império e as Baianas, entregaram o título de eterna Rainha da Escola de Samba Império Serrano, oficializado pelos administradores da agremiação durante uma live no último sábado (24/10).

