Promoção JUNTOU TROCOU com Gardênia Cavalcanti Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 17:37

Meninas, a promoção JUNTOU TROCOU do jornal O DIA continua! E agora com lindas maquiagens! Aproveitem! Vejam como participar:



Todo dia, o jornal O DIA publica um selo na capa. O leitor junta 3 selos e pagando R$ 12,90 pode trocar por um batom (com 2 opções de escolha: rosa ou vermelho) ou, se preferir, pagando R$ 19,90 pode trocar por uma máscara para cílios (também com 2 opções de escolha).



Para arrasar no make, separamos dicas bem legais para usar com os dois itens:



Máscara para cílios

- Aplique a máscara nos dois sentidos para uma cobertura perfeita dos cílios;

- Deixe as camadas secarem antes de reaplicar a próxima camada;

- Antes de aplicar use o curvex para deixar os cílios bem curvados;

- Não esqueça de aplicar a máscara também nos cílios inferiores;

- Usar também em cílios postiços! Colar os cílios, deixar secar e depois aplicar a máscara;

- Se borrar a máscara é só usar cotonetes para limpar.



Batom

- Fazer uma esfoliação leve antes nos lábios para remover a pele ressecada;

- Passe uma base antes;

- Nem sempre é preciso delinear;

- Comece pelo centro e depois aplique nas bordas dos lábios;

- Suavize na hora da aplicação nas bordas;

- Retire o excesso com um papel absorvente.