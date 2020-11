Atriz e Cantora Jeniffer Setti, a JEY, lança música em clima feminista Divulgação

Por O Dia

Após o sucesso da música “Como é que Vamos Fazer ”, a cantora Jey lança no próximo dia 7 de novembro, em todas as plataformas digitais, uma nova música, em tom de desabafo, no melhor estilo: mulher decidida a seguir em frente. A letra de “Avisa todo mundo que eu tô bem” fala de uma relação desgastada, de uma mulher que já se cansou de ser desvalorizada por um parceiro egoísta e agora quer vencer na vida. “Gosto de cantar músicas que enaltecem a mulher! Os números de violência doméstica e feminicídio estão cada vez maiores. Acredito em sororidade, quero falar disto nas minhas letras, pois esta é a minha forma de contribuir com a causa, através da minha música”, explica a cantora.

Aula de automaquiagem com Rosman Braz terá renda revertida para instituição

Aula de automaquiagem com Rosman Braz terá renda revertida para a instituição Divulgação

Publicidade

O DA do Bem, núcleo social do Diário do Arquiteto, que tem como objetivo reformar e decorar entidades carentes, promove amanhã (04/11), às 19h, uma aula on-line de automaquiagem como maquiador Rosman Braz, que terá a renda dos ingressos revertida para a instituição Unibes, que acolhe crianças, adolescentes, idosos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Para se inscrever na aula é só acessar o site do curso

Escola de balé Bolshoi abre seleção on-line para novos alunos

Escola de balé Bolshoi abre seleção on-line para novos alunos NILSON BASTIAN

Publicidade

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza a etapa que antecede a Seleção Nacional, para ingresso de novos alunos bolsistas, de forma on-line. As inscrições devem ser feitas pelo site www.escolabolshoi.com.br/audições , com envio de um vídeo, até o dia 14/12. Já a etapa final, a Seleção Nacional, acontecerá nos dias 8 e 9 de janeiro. Todos os anos, o Bolshoi Brasil passa por várias cidades do país para realizar a pré-seleção, em busca de talentos, que são convidados para participar da grande final, na sede da instituição. A chamada especial, para bailarinos com conhecimento em dança, também será feita por vídeo. Uma oportunidade imperdível para aqueles que sonham em se profissionalizar na carreira e dançar pelos palcos do Brasil e do mundo.

Instituto oferece atendimento médico e oportunidades de trabalho para albinos

Publicidade

O Instituto Nóbrega fechou uma parceria com a IBM, multinacional da área de tecnologia da informação, para oferecer vagas de emprego para pessoas com albinismo. Fundado em junho e atuando de forma remota, o Instituto Nóbrega começa suas atividades físicas na próxima segunda (09/11), quando será aberto o ambulatório com atendimento clínico aos albinos cadastrados e agendados. Eles terão acesso a consultas com especialistas, exames, doação de óculos e protetores solares, entre outras ações. Os albinos que tiverem interesse nos atendimentos e nas vagas podem entrar em contato através do telefone (11) 99523-2966 ou pelo site www.institutonobrega.org.br /.

Laboratório lança terapia de limpeza energética

Publicidade

O Lach, Laboratório e Clínica, no Jardim Botânico, lança novos serviços. Uma das novidades é o tratamento “Barra de Access”, uma terapia corporal que acessa pontos do cérebro com o objetivo de limpar pensamentos ruins, negativos, medo. Através da técnica, um especialista realiza, através de comandos mentais e toques em pontos específicos na cabeça do paciente, uma limpeza energética. A terapia foi criada pelo norte-americano Gary Douglas há quase três décadas e vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil.

Inscrições abertas para evento gratuito sobre empreendedorismo feminino

Publicidade

Nos dias 5 e 6 de novembro acontecerá o “9° Fórum RME”, maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil, com o tema “Conquistando a Autonomia Econômica do Seu Negócio”. O evento será totalmente gratuito, on-line e contará com grandes nomes do setor. As inscrições estão abertas através do site

Festival de Gastronomia investe em protocolos sanitários para a realização do evento

Festival Esquina do Mundo em Arraial d’Ajuda investe em protocolos sanitários para a realização do evento Divulgação

Publicidade







O Festival Gastronômico Esquina do Mundo, que será realizado em Arraial d’Ajuda entre os dias 20 e 29 de novembro, terá um protocolo especial por conta da pandemia. A segunda edição do evento terá este ano o tema “Portugal, Histórias e Sabores”. A cidade recebe milhões de turistas e por conta do Covid-19, conta um programa detalhado de reabertura, o programa “Porto mais Seguro”, com uma série de protocolos sanitários e de segurança a serem adotados de acordo com cada segmento turístico, incluindo Gastronomia, Transporte, Hospedagem e outros. Para mais informações sobre o evento acesse o Instagram @gastronomiadajuda

LEITURINHA

Livro A Dama das Lavandas é um romance de época que retrata as condições femininas do século XIX Divulgação

Publicidade

“A Dama das Lavandas”, Anne Valerry (Editora Novo Século) – Um romance de época que retrata as condições femininas do século XIX. Amores improváveis, perdas, preconceito e diferença de classes. Esses são elementos que marcam a narrativa da história da jovem órfã Victoire Martinet. A jardinista acredita que pode mudar a condição feminina de sua época, mesmo sendo uma pobre mulher que semeia lavandas no campo.

LEITURINHA

Livro Casa Comigo? é uma comédia romântica picante que já rendeu mais de 350 mil leituras on-line, incluindo downloads na gigante Amazon Divulgação

Publicidade

“Casa Comigo?”, Valéria Veiga (Editora Independente) - Uma comédia romântica picante que já rendeu mais de 350 mil leituras on-line, incluindo downloads na gigante Amazon. A história é envolvente, com doses certas de comédia, romance, drama e sensualidade. Abigail Wiliams é uma jovem sonhadora que se desdobra para pagar o aluguel e sobreviver em São Francisco, na Califórnia. Um dia, ela recebe um inusitado pedido de casamento do lindo e rico empresário Daniel Stanford.