Por O Dia

O canal Rap77, do apresentador Junior Coimbra, filho do querido ex-jogador Zico, é um sucesso! Coimbra está badaladíssimo com entrevistas muito divertidas e interessantes, que mostram um pouco mais sobre celebridades, como Giovana Antonelli, Bruno Gissoni, Wanessa Camargo, Adriane Galisteu, entre outras.Para vocês que me acompanham por aqui conheceremm um pouco mais sobre a minha história, vale conferir a minha entrevista com ele, falamos sobre vida, carreira, superação e também contei novidades. O bate-papo está no ar no YouTube Rap 77 . Fiquem ligados!