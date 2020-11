Para perder peso o sistema hormonal precisa estar funcionando corretamente Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 23:11 | Atualizado 06/11/2020 23:17

Falamos muito em modos milagrosos para emagrecer. Todos os dias surgem novas dietas, algumas que prometem milagres e alguns métodos que são até mesmo duvidosos. Quase toda mulher já pensou em emagrecer em algum momento da sua vida. Mas nem todas se dão conta da importância dos nossos hormônios neste processo.



É preciso entender que para emagrecer, todo o sistema hormonal precisa estar funcionando corretamente. Só assim o emagrecimento acontecerá de maneira eficaz. Por isso, vamos falar hoje sobre alguns hormônios que contribuem na hora de perder peso? Tivemos um bate-papo com a Bruna Marisa, médica e especialista em emagrecimento.



O que são Hormônios?

Os hormônios são substâncias químicas responsáveis por controlar várias funções do organismo. Essas substâncias são produzidas e lançadas no sangue pelo sistema endócrino ou por neurônios especializados, funcionando como um sinalizador celular. Os principais hormônios do corpo humano são o GH (hormônio do crescimento), a tiroxina (T4), o ADH (antidiurético), a adrenalina, a insulina, o estrogênio, a progesterona, a prolactina, a testosterona, entre outros. Existem alguns hormônios que são mais importantes nesse processo de emagrecimento. Vamos saber mais sobre eles?



TIREOIDE

Os hormônios da tireoide tem total influência sobre o metabolismo do corpo inteiro e eles fazem muita diferença.

- Tem muita gente que fala que engorda por causa “da tireoide”, mas não é bem assim. O hipotireoidismo é quando a tireoide produz os hormônios em uma quantidade diminuída. Com certeza isso diminui o metabolismo do corpo e quando isso acontece, a pessoa terá dificuldade em emagrecer. Mas dizer que ganhou 10, 15, ou 20 quilos por problemas na tireoide é errado. Pode ocorrer sim um hipotiroidismo mal controlado, alimentação ruim, gastos energéticos e falta de atividade física. A tireoide tem influência, mas o que a gente precisa, é de um adequado controle hormonal – explica Bruna Marisa.



TESTOSTERONA

A Testosterona é relacionada diretamente com ganho de massa magra e com a redução do percentual de gordura.

- Muitas mulheres usam anticoncepcional, que é composto de hormônios femininos e o uso desses hormônios interferem totalmente na testosterona. É necessário um acompanhamento médico para dosar e controlar esses hormônios para o auxílio do processo de emagrecimento – explica Bruna.



GH

O GH é o hormônio responsável pelo crescimento e estimula a reprodução celular em humanos e outros animais vertebrados.

- Este hormônio faz toda a diferença no processo de emagrecimento e por isso é importante saber como está o seu sono, se você acorda descansado, se dorme pelo menos de 6 a 8 horas por noite. A produção do GH acontece durante a noite e em picos. A pessoa que dorme mal, que acorda várias vezes ou sente que está sempre cansado, pode estar passando por uma deficiência de produção deste hormônio e isso atrapalha o emagrecimento – explica a especialista em emagrecimento.



CORTISOL

O Cortisol é um hormônio que aumenta a glicose. É um corticosteroide da família dos esteroides, produzido pela parte superior da glândula suprarrenal diretamente envolvido na resposta ao estresse. O cortisol é um dos hormônios contrarreguladores que aumenta a glicose. O estresse aumenta o cortisol e o cortisol aumenta a glicose. Sabemos que o estresse é inimigo do emagrecimento. Mas como fazer para não se estressar com as situações do dia a dia?

- Precisamos aprender a não deixar que o estresse continue nos atingindo ao longo do dia. O segredo está em saber gerenciar esses conflitos, saber lidar com os problemas. A diferença está em como você vai encarar e reagir aos acontecimentos naturais, para que isso não interfira negativamente na sua saúde.