Por O Dia

Publicado 07/11/2020 17:07

Você sabia que existe uma panela correta para cada tipo de receita? Respondendo essa pergunta e confirmando se é a “panela velha que faz comida boa”, o youtuber Glauber Britto, criador do canal Champagne com Dendê , fala do assunto e ensina como a escolha do melhor recipiente pode dar um toque especial para a refeição.- Existem panelas específicas para cada tipo de preparo e uso de alimentos, por exemplo, a cebola não pode ser feita em qualquer vasilha por ser oxidante e tem recipientes que não suportam. As panelas que mais conservam o sabor são as de barro, ferro, titânio, esmaltado e cerâmica - explica o youtuber, que é conhecido na web por levar o tema gastronomia de forma simples, elegante e acessível para todos.Confira as dicas do especialista:A panela de inox não é tão boa. Ela libera níquel em pequenas quantidades para os alimentos. Dessa forma, é bom evitar o preparo de alimentos ricos em enxofre, como brócolis, couve-flor, repolho e cebola, que aumentam a migração do níquel. Panelas de inox não são indicadas para fazer frituras porque esse procedimento aumenta a migração de níquel da panela para o alimento.Sempre troque a borracha da tampa, que é a peça fundamental para uma excelente vedação e use a quantidade certa de líquido para o cozimento, pois se usar uma quantidade menor esse líquido pode evaporar rápido e criar muito ar na panela, que corre o risco de explodir.É até charmoso levar uma panela bonita para a mesa, não é mesmo? As panelas que podem ir direto são as de barro, pedra sabão, ferro e titânio. Isso porque existem comidas que depois de prontas não ficam boas se forem transferidas para recipientes, então a ideia é servir direto na panela e ficam bonitas na mesa. Temos como exemplo uma boa moqueca em uma panela de barro.O Youtuber lista qual panela combina melhor com cada tipo de receita:titânio ou teflon, pois dispensam óleo. Porém o teflon tem que estar bem conservado.escolha panelas de cerâmica ou barro, pois conservam mais o calor.- Carnes e cozidos: panelas esmaltadas dão um bom resultado além de não liberar toxinas mesmo em cozimentos mais longos.a panela de alumínio pode ser uma ótima opção, desde que não se utilize alimentos ácidos como cebola, brócolis e couve.prefira panelas com opção de cozimento a vapor. Assim dá para manter todas as capacidades nutritivas dos vegetais.para cozinhar feijão, prefira as panelas de ferro para dar uma incrementada na absorção de ferro da sua família. Ela também é indicada para molhos por conservar a temperatura.