A brasileira Carolla Parmejano concorre ao Oscar da dublagem no Society of Voice and Arts of Science Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 10:15

A brasileira Carolla Parmejano concorre ao “Oscar da dublagem” no Society of Voice and Arts of Science. Ela é a voz da personagem Dra. Cho na animação "Dead Space - After Math" e concorre na categoria Dublagem Internacional como única brasileira na premiação. Hoje, após 15 anos morando nos Estados Unidos, ela também comemora a atuação no filme brasileiro “Solteira Quase Surtando” e o auge do reconhecimento em dublagem, concorrendo ao prêmio de internacional.

Brasileira é estrela de futmesa e já venceu até Neymar

Natalia Guitler é estrela de futmesa e já venceu até Neymar Divulgação

Natalia Guitler é referência mundial da mulher no esporte. Unindo a paixão pelas praias e habilidade com a bola nos pés, pernas e cabeça, se tornou uma das principais jogadoras de futevôlei e a única mulher campeã em teqball, no mundo. A carioca já conquistou três títulos de Rainha da Praia, vitórias em seis edições do Campeonato Brasileiro de futevôlei, além de etapas mundiais. Natalia se tornou primeira mulher campeã do mundo em teqball, popularmente conhecido como futmesa. Pioneira na modalidade, visa inserir mais mulheres no esporte que ainda não há categoria exclusiva feminina. A atleta também ganhou destaque na internet, com vídeo que viralizou enfrentando (e vencendo) Neymar Jr. em disputa de futmesa.

Editora lança os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2020

Editora lança os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2020 Divulgação

Os dois livros vencedores do Prêmio Sesc de Literatura, a mais relevante premiação literária para novos escritores no Brasil, chegam às livrarias esse mês. Na categoria de contos, “Terra nos cabelos” revela as vozes femininas do autor gaúcho Tônio Caetano. Já o romance, “Encontro você no oitavo round”, do escritor Caê Guimarães, capixaba por adoção, é um monólogo que revela a trajetória de um lutador de boxe que abandonou a poesia. Criado em 2003 pelo Sesc, o prêmio é uma parceria com a Editora Record, responsável por publicar e distribuir os livros vencedores. O concurso tem o objetivo de revelar novos escritores e, assim, renovar o cenário literário brasileiro e incentivar a cultura. Em 2020, o Prêmio Sesc de Literatura recebeu 1358 inscrições, sendo 692 romances e 666 livros de contos.

Fórum Brasil Diverso 2020 traz o tema Diversidade no Topo da Liderança

O Fórum Brasil Diverso, pioneiro no Brasil em reunir empresas e especialistas em igualdade de raça e de gênero, terá uma programação com maior participação internacional desde seu início, há 6 anos. Por conta da pandemia, o evento será on-line, nos dias 10 e 11 de novembro e contará com três participantes do exterior: Tomás Flier (Google), Judith Williams (SAP) e Lisa Ross (Edelman), que ao lado de outros 11 convidados do Brasil, vão debater os maiores avanços nas áreas de inclusão e diversidade no mundo. As inscrições podem ser feitas através do site Brasil Diverso

Semana Sustentável na Moda vai debater futuro do setor

O Sebrae Rio e o Senac RJ promovem a primeira edição da Semana da Sustentabilidade na Moda. O evento é totalmente gratuito e digital e terá duração de cinco dias (até 13/11). Durante a semana, os participantes vão refletir sobre varejo sustentável, o papel do consumidor na atualidade, o futuro da moda e as novas economias. Os palestrantes abordarão quatro temas: Economia Circular; Consumo Consciente; Compras Sustentáveis; Futuros Desejáveis e Novos Modelos de Negócios. As inscrições podem ser feitas pelo site da Semana da Sustentabilidade

Nova fragrância é inspirada em homens que enfrentam seus obstáculos

Eudora lança esta semana a fragrância masculina Eudora Volpe Divulgação

A Eudora lança esta semana a fragrância masculina Eudora Volpe. Com uma pirâmide olfativa amadeirada, com notas de vetiver, patchouli e pimenta-preta, ela é inspirada em homens que enfrentam seus obstáculos e questionam o impossível. Para contar a história, a marca convidou para a campanha Henrique Fogaça, Sérgio Dutra Santos e Romulo Estrela, homens que são símbolo de determinação.

LEITURINHA

Livro Manifesto da Autoestima oferece ajuda a quem busca resgatar sua autoconfiança Divulgação

“Manifesto da Autoestima”, Patrícia Cândido (Editora Luz da Serra Editora) – O livro oferece ajuda a quem busca resgatar sua autoconfiança e abandonar o medo de ser autêntica, independentemente do que os outros pensem.