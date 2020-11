Ely Ribeiro é a criadora da rede social Donadelas, voltada para mulheres empreendedoras Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 19:57

Nós podemos fazer tudo. Somos mães, empresárias, professoras, inovadoras. Uma mulher pode ser o que ela quiser! E não é novidade que somos empreendedoras por natureza. Uma pesquisa do Sebrae mostrou que as mulheres empreendedoras são mais ágeis na hora de implementar soluções tecnológicas em seus negócios, 71% das mulheres estão usando a internet para vender seus produtos e serviços, contra 63% dos homens. E para impulsionar essas mulheres, a empreendedora Ely Ribeiro criou o Donadelas, uma rede social gratuita para empreendedoras.



- Nossa rede está disponível a qualquer mulher que deseja divulgar seu trabalho e fazer networking. Um espaço seguro para que troquem experiências e se ajudem na pesquisa de tendências ou ideias, afirma a CEO.



Um estudo realizado pela World Business Angels Investment Forum (WBAIF), concluiu que uma das principais dificuldades de 30% das empreendedoras entrevistadas foi lidar com tecnologia e inovação na pandemia.



A empresária Ana Paula Sobrinho, dona de uma loja de moda renomada no Pará é uma delas. As compras de sua loja eram feitas exclusivamente de forma presencial.



- Eu ofereço às minhas clientes uma experiência completa quando visitam a loja e prezo até hoje por isso. Com a quarentena, tivemos que readaptar e começar a vender online por redes sociais e delivery, relata Ana.



Apesar da necessidade de adaptação, segundo a pesquisa da WBAIF, pouco mais de 40% das entrevistadas alegam ter um saldo positivo em seus negócios e Ana Paula está dentro dessa estatística.



- Com as vendas online melhorei a lucratividade e em outubro já ultrapassei a receita de antes da pandemia, explica ela.



Tecnologia é o novo normal

Para a contadora e empreendedora Vânia Trindade, a tecnologia é fundamental desde antes do surto de Covid-19.



- Implementei um sistema digital na contabilidade. Além disso, meses antes da pandemia, troquei os computadores velhos por notebooks e armazenei todos os documentos na nuvem. Quando tudo aconteceu, já estávamos mais preparados e pudemos atender nossos clientes com rapidez e qualidade, afirma.



Outra aposta tecnológica para as empreendedoras é estar presente nas redes sociais e na internet.



- Estar conectado é uma nova forma de estar disponível e alçar novos mercados. O novo normal para as empreendedoras é estar presente nas redes sociais para impulsionar seus negócios, afirma Ely Ribeiro, fundadora da rede social Donadelas.