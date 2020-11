Por O Dia

Rio - A extensão de cílios é um dos procedimentos de beleza que está em alta. Uma verdadeira febre! Artistas e influenciadoras não vivem mais sem a técnica, que traz praticidade para o dia a dia de quem já gosta de acordar quase pronta. Com os cílios alongados, a maquiagem se torna mais fácil e rápida, mas para entrar na moda e embarcar nesta novidade é preciso tomar alguns cuidados.

A profissional da beleza e especialista em alongamento de cílios, Danny Cruz, explica que existem diversas técnicas para esse procedimento, mas é preciso atenção na hora de escolher um profissional. Nem todos os procedimentos são saudáveis e alguns podem causar danos.

"Uma das técnicas mais usadas e seguras é a que utiliza Mink Sintético, um material de TBT. Ele é aplicado isolado a cada fio natural, respeitando o ciclo de vida dos cílios, sem encostar na pele, preservando os fios naturais. É necessário pesquisar e saber exatamente qual técnica está sendo usada, para não ter problemas no futuro. O tufo, aquele que já vem pronto e é vendido até em farmácias, não deve ser usado na extensão de cílios, só pode ser usado por pouco tempo e com colas que não agridem os olhos. Já atendi clientes com sérios danos na pálpebra por uso do tufo", afirma a especialista, que há 10 anos atua no mercado e é referência em alongamento.

O resultado da técnica muda o olhar e pode deixar uma mulher ainda mais bonita e sensual. A extensão de cílios, feita de maneira correta, eleva a autoestima e melhora a filtragem natural e a lubrificação dos olhos.

Alongamento de cílios Divulgação

Vamos conferir as dicas da especialista?

- O tufo (aquele cílio que já vem pronto) não deve ser usado no alongamento. Ele é indicado

para uso temporário, em maquiagens;



- Após fazer o alongamento não pode molhar e nem esfregar a área por cerca de 24 horas;



- Higienize os cílios diariamente com xampu para bebês;



- Não utilize demaquilante oleoso ou bifásico na área dos olhos;



- Não utilize máscara para cílios ou curvex;



- Evite banhos muito quentes.

DICAS E TRUQUES

Já que o assunto é realçar o olhar, Fernando Torquatto, grande beauty artist, também mandou seu recado e deixou uma dica mais que especial para nossas leitoras, que é o uso do delineador. "O delineador é um recurso prático, pois é um traço só e com ele você não se excede com um olho muito esfumado, que pode ficar inadequado para algumas situações. Um delineador fino, eventualmente até colorido, dependendo do estilo da pessoa, acho que oferece um bom acabamento e ao mesmo tempo dá leveza. Acho que o delineador é o melhor recurso, tanto ele desde o início até o final, estilo gatinha ou ele só do meio até o final. O delineador está sendo o produto que muitas mulheres estão buscando para usar nessa época. Muitas que até não sabiam usar estão buscando informações e aprendendo a usar", explica Torquatto.

BELEZA DA ALMA

