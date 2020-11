Expo Noivas & Festas será realizada entre os dias 1 e 4 de dezembro de forma on-line Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 21:50

No Rio de Janeiro, com a flexibilização das medidas de distanciamento social, as autoridades autorizaram a retomada de diversas atividades, como shows e eventos entre eles casamentos e festas. Mas do que uma volta ao normal, a liberação desses eventos significa a realização de um sonho para muitos casais.



Acompanhando esse cenário, a nova edição do Expo Noivas & Festas será realizada entre os dias 1 e 4 de dezembro, de forma on-line, voltada para profissionais do mercado de casamentos e festas e também para casais, familiares e todos que trabalham realizando esse sonho.



Muitas noivas passaram a pandemia apreensivas, aguardando esse momento. Finalmente será possível subir ao altar e realizar a tão sonhada festa de casamento. A espera termina, mas começam os preparativos. Como é o caso da estudante Fernanda Oliveira, de 23 anos.



- Nós estávamos com o casamento previsto para maio, o mês das noivas. Tivemos que desmarcar e agora posso voltar a sonhar com isso. Adiamos por muito tempo, né? Nossa expectativa é fazer a festa no início do ano que vem, então o prazo está curto. Espero que até lá tenha uma vacina contra o covid e a nossa festa possa ser realizada com tranquilidade – explica Fernanda.



Vale lembrar não existe ainda uma vacina contra o coronavírus e os protocolos de segurança precisam ser respeitados, como o uso de máscaras e álcool em gel mesmo em eventos. E para os organizadores é importante fornecer EPIs aos funcionários do evento, além de reforçar com os convidados todas as medidas de segurança.