Ativista na causa da endometriose, Andréa Brígida divulga a doença e ajuda mulheres Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 21:58 | Atualizado 16/11/2020 22:08

Conscientizar é cuidar! Com este slogan, a jornalista e ativista na causa da endometriose, Andréa Brígida, divulga a doença que atinge quase 10 milhões de brasileiras, através de ações socioeducativas e palestras, para alertar mulheres sobre os sintomas da doença. O objetivo é contribuir para um diagnóstico precoce da endometriose, que pode começar na adolescência. Para as mulheres que precisam desse apoio, é só entrar em contato através do Instagram @andreabrigida_endometriose

Futebol na luta contra o câncer de próstata

A Fundação do Câncer criou o campeonato de futebol Novembro Azul para alertar sobre o câncer de próstata Divulgação

Publicidade

Depois do mês dedicado às mulheres, vem o Novembro Azul, que alerta para os cuidados com a saúde deles. A Fundação do Câncer recorreu a uma verdadeira paixão nacional, que mobiliza homens e mulheres, para alertar sobre a importância da prevenção e do controle do câncer de próstata e criou o Campeonato Novembro Azul. Na nova campanha, que está sendo realizada nas redes sociais, o time do “Prevenção Atlético Clube” entra em campo para derrotar o “F.C. Sobrepeso”, a “Associação Atlética Idade +50”, entre outros times divertidos. “Nosso objetivo é conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis. Estamos tratando o assunto de forma lúdica, para ampliar o alcance da mensagem”, explica o diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni Jr. O câncer de próstata é o segundo mais prevalente entre os homens, só ficando atrás do câncer de pele-não melanoma. De acordo com o INCA, são estimados aproximadamente 66.000 novos casos em 2020.

Instituição oferece exames gratuitos

A ECI - Educação Continuada Itinerante oferece atendimento gratuito de ultrassom Divulgação

Publicidade

A ECI - Educação Continuada Itinerante, que há 6 anos oferece cursos de ultrassom para médicos em várias regiões do país, desenvolve também um projeto que disponibiliza atendimento gratuito de ultrassom, com atendimentos em Belém, Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande e agora no Rio de Janeiro. No RJ, a matriz fica na Barra da Tijuca e no local acontecem diversos mutirões de exames. Os pacientes são atendidos como se estivessem em uma clínica particular, fazem o exame e recebem o laudo, tudo gratuitamente. O próximo mutirão será para o exame doppler, nos dias 21 e 22 de novembro. Para mais informações é só entrar em contato através do Facebook @educacaocontinuadaitinerante

Bonecas Negras dão o tom da representatividade

Bonecas Negras dão o tom da representatividade Divulgação

Publicidade

Uma boneca que virou uma verdadeira febre entre as meninas, mostra que através da brincadeira também é possível ensinar o respeito pelas diferenças. Em toda a linha L.O.L. SURPRISE!, desde a primeira série lançada, bonecas com vários tons de pele e estilos de cabelos diferentes foram lançadas. Entre elas, a mais amada é a Queen Bee. Inspirada na cantora Beyoncé, ela até ganhou uma irmã mais velha, a Royal Bee da série L.O.L. OMG que está sendo relançada neste ano, tamanho o sucesso. Os novos produtos têm mais bonecas que simbolizam a representatividade – e sempre cheias de estilo e antenadas com as tendências das passarelas.

LEITURINHA

Livro Meia-Noite, Evelyn! é uma releitura de Cinderela e revela uma história de amor nada convencional Divulgação

Publicidade

“Meia-Noite, Evelyn!”, Babi A. Sette (Verus Editora) – O livro é uma releitura de Cinderela e revela uma história de amor nada convencional, entre Evelyn, que sonha em se casar por amor e o lorde Harry, que sonha em não se casar. Mas o destino não vai se importar muito com o planejamento dos dois. No romance de época, a autora consegue tratar de temas sensíveis que, apesar de antigos, perduram até os dias de hoje. Em nota, ao fim do livro, ela faz uma breve reflexão sobre o crime de abuso infantil.

LEITURINHA

Livro Guia completo dos óleos essenciais ensina receitas fáceis para ajudar no equilíbrio físico, mental e emocional Divulgação

Publicidade

"Guia completo dos óleos essenciais", Christina Anthis (Editora Mantra) - Livro ensina receitas fáceis para ajudar no equilíbrio físico, mental e emocional. Cada vez mais populares, os óleos essenciais são substâncias extraídas de folhas, flores e frutos. Eles possuem potencial curativo, além de serem benéficos para a saúde e o equilíbrio mental, principalmente quando usados em difusores de ambientes e na aromaterapia.