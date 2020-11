Por O Dia

Rio - Estamos na semana da Consciência Negra. Época importante para exigir respeito e lembrar que racismo é crime. Mas também é tempo de ressaltar a beleza negra. Separamos dicas especiais para que elas fiquem cada vez mais bonitas!

A especialista no assunto, chefe do setor de dermatologia para pele negra do grupo Paula Bellotti, Katleen Conceição, explica como cuidar de cabelos e pele.

"A pele negra por ter maior quantidade de melanina, mancha com facilidade e logo necessita utilizar filtro com cor de 3 em 3 horas mesmo em ambientes fechados, dias nublados e chuvosos. A pele do rosto costuma ser mais oleosa, necessitando de limpeza de pele uma vez ao mês", explica a dermatologista.

Confira as dicas:

- Importante utilizar sabonetes com ácido glicólico e ácido salicílico e realização de peelings superficiais por mês;

- Se e a acne estiver acompanhada de manchas escuras é necessário realizar laser fracionado para melhor remoção dessas manchas;

Recado importante: Pele negra necessita de um cuidado minucioso, pois tem muitas peculiaridades, principalmente na utilização de filtro solar. Nossa autoestima não tem preço e vale qualquer investimento!

Cabelos cacheados poderosos

Os cabelos cacheados estão muito em alta. Muitas mulheres deixaram de lado as chapinhas e assumiram os cachos naturais. E quando o assunto é cachos, quem deixa as dicas é uma especialista no assunto! Zica Assis, sócia-fundadora e presidente do Instituto Beleza Natural, explicou os truques para manter esse tipo de cabelo lindo!

"Os cabelos ondulados, cacheados e crespos, em geral, necessitam de mais hidratação e nutrição. Isso acontece porque esses tipos de fios são naturalmente mais ressecados e o formato em espiral dificulta que a oleosidade natural da raiz chegue até as pontas", explica Zica.

Confira as dicas da especialista:

- O cronograma capilar pode ser um grande aliado para seguir uma rotina de cuidados e manter os cabelos saudáveis;

- É essencial também evitar a água quente na hora de lavar e enxaguar, e dar preferência à água fria ou no máximo, morna, já que o calor resseca ainda mais os fios;

- Secador com difusor pode ser utilizado com moderação e temperatura moderada;

- Chapinha e babyliss devem ser evitados ao máximo ou até eliminados da rotina das cacheadas, principalmente daquelas em transição. Além de danificar os fios estes recursos desestimulam a memória dos cabelos, dificultando que os cachos voltem a ter definição e aumentando o frizz;

- Os tratamentos devem ser o companheiro número um das cacheadas e devem ser feitos em todas as lavagens de preferência;

- Uma rotina de tratamento capilar deve ser feita para que haja um ciclo completo de reposição das necessidades do fio. Essas etapas são divididas em Reconstrução, Nutrição e Hidratação. A Reconstrução consiste na reposição de proteínas, a Nutrição é uma reposição lipídica, ou seja, da oleosidade dos fios e a Hidratação repõe toda a água perdida.

