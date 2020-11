Saúde dos cabelos e dicas de cortes para o verão Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020

Nós estamos sempre preocupadas com a beleza dos nossos cabelos. Sonhamos com fios maravilhosos, uma linda coloração, um corte adequado e bonito. Todo mundo quer um cabelo sedoso, brilhoso e com volume. Mas acordar com os cabelos no lugar é privilégio de poucas! O que podemos fazer para reduzir os danos? Cuidar da saúde dos cabelos!



- Além da genética, os cabelos também são um reflexo de nossa saúde em geral. Uma baixa de ferro, hormônios, carência ou excesso de vitaminas, minerais, estresse, entre outros, podem transformar cabelos lindos e brilhantes em opacos, sem vida e até levar a queda ou a perda total ou parcial – explica Sheila Bellotti, biomédica, tricologista e especialista em cabelos.



Além de manter a saúde em dia, a dica da especialista também está no uso da tecnologia. Alguns equipamentos são capazes de mapear o couro cabeludo e verificar problemas como afinamento, seborreia, lesões e tudo necessário para iniciar um tratamento personalizado.



- Um tratamento específico vai reverter ou amenizar os problemas capilares. Testes não invasivos de resistência, brilho, junto aos marcadores sanguíneos clínicos, permitem escolher o melhor tratamento – explica Sheila.



Um dos principais problemas capilares é a queda de cabelo. A especialista dá dicas e explica quais são as principais causas e tratamentos:



Genética - O volume capilar está relacionado ao fator genético. É como ter olhos azuis, sem que seus antepassados tenham olhos azuis. Assim é a calvície. Herdamos e também fabricamos a perda capilar. Você pode estar perdendo e afinando seus cabelos por um fator genético ou outro problema. E agora? Calma, a calvície não tem cura, mas existem recursos e tratamentos que podem melhorar, como uma boa alimentação.



Covid-19 - Algumas pessoas que tiveram a doença relatam uma queda capilar em grandes proporções. Apesar de não termos muitas referências na literatura é possível cuidar com tratamentos antiqueda, reequilíbrio do couro cabeludo e uso da tecnologia como laser, microagulhamento capilar, vacuoterapia, eletroterapia e ativos que podem auxiliar, melhorar a condição capilar e até ajudar a ganhar novos fios.



- Um dos tratamentos que mais utilizo contra a queda nos meus pacientes é o MMP Capilar, que é a Microinfusão de Medicamentos na Pele. O método insere ativos diretamente no local com uma agulha especial e usando ativos manipulados para cada tipo de problema. O melhor de tudo, posso garantir que não dói! – explica a especialista.



Saiba quais os cortes e tendências de cabelos para o verão



A estação mais quente do ano está chegando e o cabeleireiro Ricardo Moçali, do salão Werner do Shopping Downtown, deixou algumas dicas sobre os principais cortes e tipos de tonalidades que estarão na moda para o verão. É só ficar ligada e arrasar!



- Cabelo médio, na altura do ombro com leve repicado nas pontas. Esse repicado traz movimento e confere modernidade ao corte.



- Para cabelos ondulados/cacheados Apostamos no corte em camadas. Esse estilo de corte traz muita naturalidade e exalta o que há de melhor nos cachos: a beleza do movimento!



- Se tratando de mechas, a grande aposta para o verão é um cabelo com mechas em tons dourados. Hoje muito em alta tons manteiga, beges quentes e doce de leite, estão ainda mais fortes para a próxima estação.