Carlinhos Brown comemora 58 anos e mais de mil músicas gravadas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 19:01 | Atualizado 23/11/2020 19:09

Carlinhos Brown, cantor, compositor, percussionista, produtor e um dos jurados do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, tem seu nome artístico em homenagem a James Brown e H. Rap Brown, ícones negros da música e dos direitos civis. Nesta segunda-feira, dia 23, Brown completa 58 anos de idade com números expressivos em sua carreira: 850 canções e 1.047 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. A trajetória de Carlinhos Brown tem projetos e parcerias marcantes, como o grupo Timbalada, lançado por ele com a participação de mais de 100 percussionistas, e o trio Tribalistas, formado com Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

Prêmio reconhece projetos de apoio à mulheres em situação de violência durante a pandemia

Publicidade

Nesta segunda-feira, dia 23 das 19h às 21h, a revista Marie Claire e o Instituto Avon realizam a 3ª edição do Prêmio Viva – Pela vida de todas as mulheres, com o intuito de reconhecer lideranças que desenvolvem iniciativas com o objetivo de aprimorar os esforços de apoio e suporte às mulheres vítimas de violência. A cerimônia de premiação acontecerá ao vivo da Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e será transmitida nas redes sociais de Marie Claire – Youtube, Facebook e Linkedin – e no Facebook do Instituto Avon. Além das premiações, o evento terá participação de Jessica Ellen, Luiza Brunet, Rafa Brites, Anielle Franco e Marina Silva na entrega dos troféus, Débora Falabella em uma performance por vídeo e MC Soffia no encerramento. Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional no Brasil e uma das principais vozes do movimento de mulheres negras no Brasil, e Mirtes Souza, mãe de Miguel, criança que morreu ao cair de um prédio de luxo no Recife no dia 2 de junho, serão homenageadas por suas trajetórias de vida e representatividade.

Leilão online vai apoiar projetos de proteção da infância e contra a exploração sexual

Publicidade

A Childhood Brasil e o Projeto Horizontes se uniram na organização de um evento online para arrecadar fundos para os projetos apoiados por cada uma das entidades. No caso da Childhood Brasil, o valor será usado para dar continuidade às ações e aos projetos de proteção da infância e adolescência contra o abuso e a exploração sexual. Enquanto o Projeto Horizontes, apoiará 12 instituições atuantes no combate ao coronavírus e seus danos em comunidades carentes. O Leilão de Arte Contemporânea será amanhã, 24 de novembro, às 15h, na plataforma online da Blombô ( www.blomboleiloes.com.br ). Ao todo, 140 lotes com obras de arte contemporâneas, doadas por iniciativa de artistas, galerias e profissionais da arte. “A cada 15 minutos uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual. Esse é um problema que atinge todas as classes sociais e só poderá ser enfrentado com o apoio de toda a sociedade. É preciso trazer luz a esse tema e o leilão virtual é uma oportunidade para sensibilizarmos cada vez mais pessoas”, diz Laís Peretto, diretora-executiva da Childhood Brasil.

Ator Luka Ribeiro comemora 25 anos de carreira

Ator Luka Ribeiro comemora 25 anos de carreira Divulgação

Publicidade

No ar na reprise da novela “Jesus”, na TV Record e também na segunda temporada da série “A Divisão”, do Globoplay, o ator Luka Ribeiro comemora 25 anos de carreira esse ano e se considera um felizardo. “Depois de tanto tempo na ativa, em uma carreira tão competitiva e difícil é uma grande vitória”, explica o ator. Aos 49 anos, Luka assumiu os cabelos grisalhos e diz que adora o visual. Na carreira ele coleciona novelas de grande sucesso como Meu Bem Querer, Suave Veneno e Flor do Caribe, que está sendo reprisada pela TV Globo.

LEITURINHA

Livro Dôra, Doralina faz parte do novo projeto gráfico desenvolvido pela Editora para a obra da autora Rachel de Queiroz, que completa 110 anos em 2020 Divulgação

Publicidade

“Dôra, Doralina”, Rachel de Queiroz (Editora José Olympio) - Livro que marca o retorno de Rachel de Queiroz ao gênero romance chega às livrarias dando continuidade ao novo projeto gráfico desenvolvido pela Editora para a obra da autora, que completa 110 anos em 2020. A obra que marca a retomada de Rachel de Queiroz ao gênero romance, pode ser lido como expressão da emancipação feminina, na qual Dôra sai da condição de mulher submissa para conquistar a liberdade de ser o que desejar e levar a vida que quiser. Personagem fascinante, ela é um dos perfis femininos mais intensos da literatura brasileira. Mostra-se atemporal como expressão da emancipação feminina. A editora prepara, ainda, novo projeto e lançamento de O memorial de Maria Moura para 2021.