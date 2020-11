A jogadora de futebol Letícia Santos de Oliveira, do clube Eintracht Frankfurt e da Seleção Brasileira Divulgação

Publicado 25/11/2020 13:46 | Atualizado 25/11/2020 15:36

Que as mulheres são boas em tudo, isso não é novidade! Cada vez mais, nós conquistamos novos espaços e nos aprimoramos em atividades que antes eram apenas privilégio dos homens. Hoje não existe nenhuma profissão, ação ou prática que a gente não possa fazer. E com o futebol já avançamos muito, atualmente o esporte tem jogadoras reconhecidas e os grandes nomes vão muito além da nossa querida Marta, que abriu caminho para gerações de atletas.



Gabriela Nunes da Silva, jogadora do Corinthians, iniciou sua trajetória nos gramados no Centro Olímpico e rapidamente ganhou destaque com convocações para a seleção brasileira Sub-17 aos 15 anos e em 2016 participou da Copa do Mundo Sub-20 ganhando a Chuteira de Prata.



- O mais emocionante foi receber o prêmio das mãos de Marta. Meses depois, jogamos juntas e pensei: meu Deus, ia aos estádios vê-la jogar e agora passo a bola pra ela – afirma Gabi.



Gols e superação são a marca de Gabi Nunes que já superou três lesões e após mais de um ano retornou aos gramados em agosto e agora segue em busca de mais gols, conquistas e vaga na seleção brasileira.



- A felicidade é enorme. Foi um longo período longe dos gramados, mas eu só tenho a agradecer. Espero que as coisas continuem dando certo, o importante é estar dentro de campo e eu espero que não saia mais, porque, se tem uma coisa que eu amo é jogar futebol – explica a jogadora do Corinthians.



Outro destaque no esporte é Luana Bertolucci Paixão, jogadora do PSG e da Seleção Brasileira, que iniciou no futebol na equipe do São Bernardo, após passagem pelo São Caetano, chegou ao Centro Olímpico, celeiro de atletas e a partir daí iniciou sua trajetória na seleção brasileira de base. Presente em convocações da Seleção Brasileira de Futebol Feminino desde o Sub-17, disputando os mundiais Sub-17 e Sub-20, em 2019 ela participou da Copa do Mundo, realizada na França.



Luana é nome presente nas convocações da técnica Pia Sundhage, treinadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e hoje é titular da equipe. Pia tem chamado a jogadora mais vezes e deu a faixa de capitão em algumas oportunidades.



- É uma honra fazer parte da Seleção Brasileira, temos muitos objetivos e espero conquistar junto com as minhas companheiras - afirma Luana.



A jogadora Letícia Santos de Oliveira, jogadora do Eintracht Frankfurt e da Seleção Brasileira, iniciou sua carreira no Palmeiras, com passagens vitoriosas por diversos clubes do Brasil. Bangu, Santos, Kindermann, XV de Piracicaba e foi campeã da Libertadores da América pelo São José em 2014. Além disso, conquistou dois Campeonatos Paulista (2011 e 2014).



Sua primeira passagem pela seleção principal foi em 2017 e de lá para cá são diversas participações, entre elas na Copa do Mundo 2019, realizada na França. Atualmente no Eintrach Frankfurt, a lateral é nome constante das convocações da técnica Pia Sundhage.



Em 2019, Letícia rompeu o ligamento cruzado anterior enquanto defendia a camisa da seleção brasileira no Torneio da França. Naquele momento, a grave lesão no joelho simbolizava o fim do sonho de disputar uma Olimpíada, já que o período de recuperação previsto era de seis a sete meses. Porém, passado apenas pouco mais de um mês após a lesão, a jogadora viveu uma nova realidade com os Jogos Olímpicos adiados para 2021 por conta do coronavírus, a atleta agora volta a conviver com o sonho olímpico como uma de suas metas.



- É uma nova oportunidade de jogar essa Olimpíada. O sonho ainda está vivo, mas meu foco no momento é me recuperar bem da lesão. Minha realidade agora é me dedicar na recuperação para voltar ainda melhor. Então agora tenho uma motivação extra – explica Letícia.

Gabriela Nunes da Silva, jogadora do Corinthians Rodrigo Gazzanel / Agência Cori

