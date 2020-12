a influencer e lifestyle Kika Macedo, dona da página @dicadakika, promove seu 3º Bazar Beneficente de Natal Divulgação

Hoje (14/12), a influencer e lifestyle Kika Macedo, dona da página @dicadakika , promove seu 3º Bazar Beneficente de Natal, até as 22h, no Salão Fios e Artes, em Copacabana. Com peças exclusivas do seu closet ( @closet.dakika ), parte da renda do bazar será revertida para o Orfanato Santa Rita de Cassia. As visitações serão agendadas e obedecerão os protocolos de segurança sanitária. O bazar terá também várias marcas disponíveis, com sapatos, roupas femininas e muito mais, ao todo serão 130 peças novas e usadas.

Concurso Lei Maria da Penha premia os melhores vídeos sobre violência contra meninas

Na última semana, o Banco Mundial, o Instituto Avon e o Facebook, liderados pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, realizaram a premiação da 7ª Edição do Concurso Lei Maria da Penha. Este ano, o tema sugerido para a produção dos vídeos de até 1 minuto foi “Construindo novas histórias para meninas e meninos: quando relacionamentos se tornam abusivos, como perceber e mudar isso?”. O concurso recebeu cerca de 70 peças audiovisuais de todas as regiões do país e os 5 melhores, escolhidos por votação popular, foram premiados em uma cerimônia on-line. Nesta edição, a iniciativa foi voltada para alunos de 14 a 18 anos, de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Um estudo divulgado em outubro deste ano, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacou que 57,9% das vítimas de violência doméstica e sexual, em 2019, eram menores de 13 anos.

Site que conecta vítimas de violência a advogadas e psicólogas precisa de voluntárias

Criado há 4 anos, o Mapa do Acolhimento, uma rede de solidariedade que conecta as vítimas de violência de gênero a advogadas, psicólogas e agentes públicos de serviços de proteção em todo o Brasil, registrou um aumento no número de pedidos de ajuda durante a pandemia. “Nós contamos com um mapeamento de mil serviços que foram atualizados durante a pandemia. Como os índices de violência aumentaram muito, estamos recebendo mais de vinte pedidos por dia, o que significa quase uma mulher por hora. Por isso, estamos pedindo a ajuda de mais voluntárias em todo o país”, explica a psicóloga e gestora do projeto, Larissa Schmillevitch. Uma das apoiadoras é a empresária Gabriela Heringer, sócia do Studio Lily, que deu início a uma campanha para reverter 10% do lucro das vendas do Studio, feitas entre os dias 10/12/20 e 10/01/21, para o Mapa do Acolhimento. Para saber mais acesse www.mapadoacolhimento.org

Psicóloga lança plataforma on-line de atendimento terapêutico

Para ajudar pacientes que precisam manter um tratamento psicológico mesmo durante o isolamento social, a psicóloga Fabiane de Faria criou a plataforma on-line “Aterapia”. A ferramenta conta com 45 especialistas e possibilita também que o paciente escolha o profissional que considera mais capacitado para atendê-lo. “Estamos lidando com vidas. Trabalhar nossas questões pessoais com alguém com quem nos sentimos acolhidos é muito importante para a garantia de um atendimento de sucesso. Através de um questionário, unimos as duas pontas”, diz Fabiane. Além do serviço on-line, outras vantagens da Aterapia são a flexibilização de horários e o custo/benefício.

LEITURINHA

Livro Desmame Gradual: como dar um final feliz à sua história de amamentação, ensina um método lúdico, simples e intuitivo para ajudar mães Divulgação

“Desmame Gradual: como dar um final feliz à sua história de amamentação”, Bianca Balassiano (Editora MapaLab) – O livro apresenta um método lúdico, simples e intuitivo criado pela autora e que pode ser utilizado em crianças a partir de 18 meses. Bianca é consultora internacional de lactação e fez do livro um verdadeiro guia, dividindo o desmame em três fases e fornecendo uma série de teorias, técnicas e dicas práticas. Entre elas, como lidar com choro e frustração dos filhos e o que fazer quando ainda usam mamadeira ou chupeta.