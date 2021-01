Por O Dia

Publicado 10/01/2021 06:00

Janeiro é o mês de começar dietas e planejar ficar magra para o verão. Quem também exagerou nas festas de fim de ano? Depois das ceias vem o sentimento de culpa! "Eu comi muita rabanada", "Bebi demais", essas e outras queixas são muito comuns, certo?

Além disso, depois do período de festas sofremos com os incômodos: inchaço, sonolência, dores de cabeça, desconforto gástrico. Em um curto espaço de tempo a capacidade de acumular gordura não é tão expressiva quanto a retenção de líquido após um ou dois dias de excessos na alimentação. Mas existe uma solução que pode ajudar muito a reduzir esses problemas. A nutricionista Renata Branco ensina um suco detox caseiro para se livrar dos excessos das festas de fim de ano. Fiquem ligadas na receita e comecem o ano numa boa! O ideal é tomar o suco todos os dias pela manhã.

- 5 folhas de ora-pro-nóbis ou couve orgânica;

- 1/2 maçã;

- 1 limão espremido;

- 1 colher de sopa cheia de salsão;

- 2 cubos de gelo de água de coco;

- 1 colher de sobremesa rasa de semente de chia;

- 1 colher de café rasa de gengibre;

- 150 ml de água.

Bater tudo no liquidificador.

Agora é ter foco, beber muita água, não esquecer os exercícios físicos e curtir a estação mais alegre do ano!





Como viajar nas férias com segurança

O verão chegou e mesmo com a pandemia muitas pessoas pretendem curtir as férias e até viajar com a família. Os cuidados com o coronavírus precisam ser redobrados. Vamos ficar atentos às dicas do médico Alex Sander Ribeiro, coordenador da Emergência do CHN? Ele alerta que é necessário ter muita cautela ao viajar, mas com as devidas medidas de segurança e alguns ajustes na programação, é possível aproveitar com muita segurança.

A parte mais importante continua sendo seguir os protocolos para evitar o contágio, como o uso de máscara e a higienização das mãos ao longo do dia. Esses hábitos devem ser mantidos em qualquer situação, tanto para quem passará as férias em casa quanto para aqueles que escolheram viajar - explica o médico.

O médico afirma que o mais recomendado é que as pessoas ainda restrinjam as saídas de casa sempre que possível e escolham atividades que possam ser feitas em família.

É indicado explorar pontos turísticos e atrações que sejam perto de casa, ao ar livre, em meio à natureza, sobretudo aquelas em espaço aberto, como parques e cachoeiras, e que não reúnam muitas pessoas de uma vez - aconselha Alex.

Confira as dicas:

Locais com alto índice de contaminação devem ser evitados;

Ao buscar orientação sobre o destino, certifique-se de que o lugar escolhido permite a entrada de turistas e informe-se sobre as exigências necessárias para visitá-lo;

Preferir o carro aos demais meios de transporte, como avião e ônibus, para não entrar em contato com muitas pessoas de uma vez;

As superfícies de contato em quartos de hotéis ou casas também devem ser higienizadas com frequência com álcool 70%;

Caso não seja possível sanitizar as roupas usadas durante a viagem, elas devem ser guardadas em sacos longe das roupas ainda limpas;

Mantenha uma distância segura de cerca de um metro e meio de outras pessoas;

Não compartilhe objetos pessoais como celulares, copos e talheres;

Ao retornar para casa, separe imediatamente a roupa suja para higienização.

Beleza da alma

Sejamos como a primavera que renasce cada dia mais bela... Exatamente porque nunca são as mesmas flores.

Clarice Lispector