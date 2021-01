Vila Galé Hotéis investe nos pequenos hóspedes e lança acomodações inspiradas em personagens infantis Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 20:55 | Atualizado 12/01/2021 10:26

Quer agradar um adulto? Então comece adoçando a boca dos seus filhos! Esta iniciativa também faz muito sucesso no setor de turismo. Pais e mães buscam cada vez mais espaços com atividades e entretenimento para as crianças. Pensando nisso, a rede Vila Galé Hotéis decidiu investir nessa turminha e lança novos apartamentos no estilo “Clube Nep”, na unidade do Rio de Janeiro. Equipados com escorregador, as acomodações são inspiradas nos personagens infantis da rede e trazem a atmosfera marítima para dentro do quarto, com pintura, lousa e decoração temáticas, muito simpáticas, que estimulam a imaginação das crianças de todas as idades.

Amazônia se torna destino preferido por brasileiros

Amazônia se torna destino preferido por brasileiros Divulgação

Publicidade

Com a pandemia, o turismo nacional ganhou mais força e brasileiros estão conhecendo lugares que antes eram explorados, em sua maioria, por estrangeiros. Segundo um levantamento realizado pela agência de turismo Blumar, a Amazônia sempre foi um destino mais procurado por turistas estrangeiros, mas com as restrições de viagens impostas pela covid-19, a Floresta Amazônica passou a ser uma escolha de muitos brasileiros. "Desde que o turismo foi liberado, com todas as restrições de segurança, temos observado que o estado é um dos mais procurados por clientes em busca de novas descobertas, aventuras e de momentos inesquecíveis em família e amigos. Barcos privativos têm sido uma das opções mais procuradas por serem fechados para grupos da mesma convivência e por terem equipe de bordo mais enxutas", explica Paula Santos, diretora da Blumar.

Cabelos fresquinhos para o verão

Uma opção para os dias quentes é o perfume de cabelo da Alfaparf Divulgação

Publicidade

Os dias estão mais quentes e o verão está só começando. A dica é optar por produtos e cosméticos que refresquem. E se for possível ficar com a “cuca fresca”? Uma opção é o perfume de cabelo Semi di Lino Sublime, da Alfaparf. O produto é uma água perfumada para o cabelo, com fragrância delicada e feminina para uso diário.

Mate orgânico em embalagem sustentável

Empresa lança o primeiro mate orgânico na caixinha Divulgação

Publicidade

Cada vez mais os consumidores procuram comprar produtos saudáveis, que não apenas possam contribuir para o bem-estar, mas que também possam gerar menos impacto ao meio ambiente. Pensando nisso, a BrasilBev acaba de lançar o primeiro chá mate orgânico do Brasil em embalagens Tetra Pak (na caixinha, sustentável). Um estudo realizado pela empresa mostrou que consumidores desejam fazer mudanças que ofereçam mais qualidade de vida e valorizem o cuidado com o planeta. Em 2019, o mercado de produtos orgânicos teve um crescimento de 10% a 15% na oferta, segundo a Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis). “É perceptível que a preocupação com a saúde e o bem-estar cresce a cada ano entre a população mundial, fato que consequentemente tende a aumentar a procura por produtos orgânicos”, conta João Paulo Sattamini, CEO da BrasilBev.

LEITURINHA

Livro - Guia para o poder do subconsciente Divulgação

Publicidade

“Guia para o poder do subconsciente”, Dr. Joseph Murphy, tradução Claudia Gerpe (Editora Best Seller) – Aprenda como utilizar o subconsciente a seu favor. O livro possui 52 afirmações semanais ideais para quem busca uma mudança de vida. Além disso, o autor ensina fundamentos da afirmação para descobrir como implantar pensamentos no subconsciente.