Cuidados com os pés no verão Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 08:10

Verão é tempo de praia, piscina e andar descalço. Os pés ficam de fora e não podemos descuidar deles, meninas! Os pés femininos são um verdadeiro destaque nessa estação, então vamos usar e abusar das sandálias e dos esmaltes coloridos! Peguei algumas dicas para manter nossos pés cada vez mais saudáveis e bonitos. Então anotem as sugestões e aproveitem!



- Por vezes, andar descalço ou usar sandálias e chinelos bem abertos são situações que incomodam pela vergonha de mostrar os pés ou unhas. Porém, práticas baratas e simples para fazer em casa são suficientes para deixar os pés bem cuidados - explica a dermatologista Regislaine Miquelin.



A médica explica que nesta época pode ocorrer o ressecamento da pele e calosidades. Além disso, alguns outros hábitos devem ser observados para cuidar melhor dos pés.



- As rachaduras acontecem pela falta de hidratação na área. Além de não aplicar hidratantes regularmente, andar descalço ou com salto alto por longos períodos, usar muitos sapatos abertos, tomar banho muito quente e estar acima do peso são situações que tendem a estimular o ressecamento dos pés. Lixá-los em excesso também pode ser um vilão, já que o corpo entende o efeito da lixa como algo agressivo, estimulando uma produção mais intensa e espessa de pele para compensar - alerta a Dra. Regislaine.



Confira as dicas da dermatologista:



1 - Logo após o banho, o ideal é secar entre os dedos para evitar que fiquem úmidos e ocorra o aparecimento de micoses;



2 - Calçados fechados o tempo todo também deixam os pés úmidos e mais vulneráveis para fungos, já que eles precisam de um ambiente quente e úmido para se proliferar, assim como o cheiro desagradável que pode aparecer;



3 - Se quiser relaxar, vale a pena usar produtinhos em casa para escalda pés após longos períodos de sapatos apertados ou saltos. Você pode usar sal grosso, água morna e uma essência que goste para relaxar;



4 - As unhas fazem parte dos nossos pés e merecem todo cuidado, devem ser cortadas a cada 15 dias e sempre de forma reta, nunca arredondando muito os cantinhos para não ter riscos de “encravar”;



5 - Não esqueça: se for no salão, sempre tenha em mãos seu kit de manicure, evitando assim o risco de contaminação de fungos e alguns vírus.