Ciência e fé - vacinação contra o coronavírus começou nesta segunda aos pés do Cristo Redentor Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 08:13

O Santuário Cristo Redentor, monumento que representa o nosso Estado e do qual eu me orgulho em ser madrinha, se tornou um símbolo na luta contra a pandemia nesta segunda-feira (18/01). A primeira vacina contra o coronavírus aplicada dentro do Rio de Janeiro teve como cenário os pés do Cristo. Em uma cerimônia emocionante, Terezinha da Conceição, de 80 anos, moradora de um abrigo para idosos, e Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos, técnica de enfermagem, foram as primeiras vacinadas contra a doença. Que o Cristo abençoe toda a vacinação e também a nossa população. Que este seja um marco para o fim da pandemia!

Ex-vocalista do grupo Jeito Moleque volta aos palcos

O cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque está de volta aos palcos Divulgação

Publicidade

O cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque está de volta aos palcos e lança a música “Meu Jeito Moleque”, com participação do Grupo Entre Elas, em todas as plataformas de streaming. “Durante a pandemia eu recebi milhares de mensagens que me fizeram refletir e sentir essa vontade de reviver essas músicas. Gosto de ter um propósito de vida e essa energia foi criada nesse tempo. Eu não poderia deixar todas aquelas pessoas falando. Estou me entregando com gratidão”, disse o cantor que volta aos palcos com a turnê "10 das Antigas", uma releitura de grandes sucessos de sua carreira.

Unhas inspiradas no brinquedo Aquaplay, sucesso nos anos 80

A nail designer Márcia Câmara reproduziu para as unhas o formato do brinquedo Aquaplay, sucesso nos anos 80, criando a técnica Acqua Nails. Divulgação

Publicidade

Quem era criança nos anos 80 deve se lembrar do Aquaplay, brinquedo que é um clássico. Inspirada nele, a nail designer Márcia Câmara reproduziu para as unhas o formato, criando a técnica Acqua Nails. Para inovar, Márcia utilizou algumas características do brinquedo para criar unhas modernas e divertidas. A técnica é um sucesso e vem sendo muito procurada pelas clientes, já que cada arte é exclusiva e revela um colorido especial para as unhas.

Prefeitura de Caxias esclarece que o Hospital de Saracuruna não vai parar

Publicidade

A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou uma nota na última sexta, onde esclarece que o Hospital Estadual Adão Pereira não irá parar suas atividades e os pacientes podem continuar procurando a unidade, que é uma das maiores referências na área de emergência do Estado. Além disso, a Prefeitura explica que está em negociação com o Governo do Estado para decidir sobre o funcionamento do hospital. Segundo a pasta, a nota veiculada pela empresa Hygea, não representa a fala da Prefeitura.