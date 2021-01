A educadora física Rô Nascimento realiza uma maratona de aulas gratuitas com exercícios para reduzir a diástase Divulgação

Publicado 25/01/2021 22:30

Você sabe o que é diástase? É aquele afastamento da musculatura da barriga, muito comum no pós-parto e que pode permanecer durante anos após a gestação. A educadora física Rô Nascimento, especializada em ativação do abdômen, realiza de 25 a 28 de janeiro, uma maratona de aulas on-lines e gratuitas, com informação e exercícios voltados para essa missão. A "Maratona Diástase Sem Tabu" acontece a partir das 9h, ao vivo, nos canais da Diástase na Prática no Youtube ( youtube.com/diastasenapratica ), Instagram ( instagram.com/diastasenapratica ) e Facebook ( facebook.com/diastasenapratica ).

O Boticário transforma plástico reciclado para melhorar escolas

Este ano, o Boticário desenvolverá espaços pedagógicos para fomentar a educação em 15 escolas públicas no país. A iniciativa inovadora, em parceria com o Instituto Grupo Boticário, consolida o posicionamento da empresa como marca sustentável em um movimento inédito de conscientização e mobilização. Ao convidar as pessoas a participarem ativamente no descarte adequado de embalagens, é possível contribuir para a co-criação de um futuro pautado pela educação, cultura e conhecimento.

Seguradora lança projeto social para ajudar jovens cariocas

A seguradora Prudential vai investir cerca de R$ 5 milhões em projetos de inclusão social na cidade do Rio de Janeiro. Voltada para jovens entre 15 e 29 anos de territórios mais vulneráveis, o Programa Jovens Pro Futuro foi lançado no último dia 20 e será realizado em quatro instituições sociais da capital - Redes da Maré, Recode, Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) e Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). A ação contará com o apoio da organização internacional BrazilFoundation, no acompanhamento do trabalho das instituições. A expectativa é ajudar a formar 4.000 jovens com capacitação em cursos para ingresso no mercado de trabalho, empoderamento digital, oferecimento de assistência socioemocional e inserção no mercado de trabalho.

Novas doses de vacinas contra o coronavírus para Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias acaba de receber novas doses da vacina contra a COVID-19, nesta segunda-feira (25/01). Ao todo, nesta nova remessa, a cidade está recebendo 7.090 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, que serão aplicadas seguindo os planos municipal e nacional de imunização. Ainda nesta segunda, os profissionais da saúde que trabalham no Hospital do Olho Julio Cândido de Brito começarão a ser vacinados. O prefeito Washington Reis acompanha o trabalho das equipes de imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

LEITURINHA

O livro Vamos Falar de Parentalidade Consciente, de Thaís Siqueira (Matrix Editora) Divulgação

- Vamos Falar de Parentalidade Consciente, Thaís Siqueira (Matrix Editora) - O livro traz 100 perguntas que favorecem a compreensão dos padrões que influenciam a parentalidade (a qualidade dos vínculos estabelecidos entre os pais e filhos) que podem ajudar no autoconhecimento e na consciência sobre a própria história. Ou seja, a obra da psicóloga Thaís Siqueira favorece a reflexão sobre as práticas educativas com os filhos, podendo contribuir para uma melhora das relações familiares e estreitamento dos vínculos.