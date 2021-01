Cuidados redobrados com pernas e varizes no verão Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 07:46

Nós mulheres sofremos com celulite, estrias, retenção de líquidos e as temidas varizes! Vocês sabiam que no verão esse problema pode ser ainda mais incômodo? É frequente a reclamação das pessoas sobre pernas inchadas e cansadas nessa estação. O assunto merece atenção e uma consulta com um médico angiologista para avaliação e exames, se necessário.



- O calor excessivo do verão brasileiro pode agravar ainda mais os quadros de varizes. Isso acontece porque as altas temperaturas induzem o processo de vasodilatação, tornando as veias maiores e mais relaxadas - explica a médica Vanessa Vargas Ferreira, especialista em angiologia e cirurgia vascular.



Para amenizar esses quadros, a especialista dá 3 dicas simples que irão promover grande diferença na rotina diária:



1 - Praticar atividade física regularmente. Uma boa caminhada ajuda a bombear o sangue de volta ao coração e assim diminuir a sensação de peso e cansaço;

2 - Deixar as pernas para cima com a ajuda de almofadas por mais ou menos 20 minutos, diariamente;

3 - Beber bastante água.



Segundo a Dra. Vanessa, essas dicas amenizam o desconforto no verão e contribuem para reduzir as dores e inchaços. Então, vamos colocar em prática? Os cuidados com as nossas pernas vão muito além da estética, a saúde vem em primeiro lugar!