Campanha destaca potências femininas durante a pandemia Divulgação

02/03/2021

A Fundação Lemann, presidida por Jorge Paulo Lemann, acaba de lançar a campanha “Toda Mulher é uma potência”, que visa dar visibilidade às mulheres que fazem a diferença na sociedade durante a pandemia de Covid-19. Durante a quarentena, muitas mulheres têm enfrentado o desafio de desempenhar suas tarefas no home office, cuidar dos filhos e das tarefas domésticas. Com isso em mente, a Fundação Lemann resolveu criar uma campanha para dar visibilidade às potências femininas. Batizada de “Toda Mulher É uma Potência”, a iniciativa busca histórias inspiradoras de mulheres que enfrentam inúmeras adversidades no emprego e na vida pessoal e que tiveram importantes atuações na pandemia. Para participar, qualquer pessoa pode indicar o nome e a história de uma mulher que tenha sido importante neste período por meio de um formulário disponível nas redes sociais da Fundação Lemann. O questionário estará disponível entre até o dia 3 de março.

Rio ganha lei que ajudará mulheres com endometriose

Já está em vigor no Rio de Janeiro, a Lei 6821/20, que institui a Política Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Endometriose. A doença atinge uma em cada dez mulheres e o objetivo da nova legislação é esclarecer a população sobre esse problema, em especial as mulheres que muitas vezes têm a doença e nem sabem. A lei é resultado da atuação da ativista na causa, Andréa Brígida. A jornalista possui um perfil no Instagram com dicas e informações sobre a endometriose e oferece apoio para mulheres que lutam contra a doença.

"Lucicreide Vai Pra Marte", filme estrelado por Fabianna Karla será lançado nesta quinta

Lançamento do filme Lucicreide Vai Pra Marte, estrelado pela atriz Fabianna Karla Divulgação

Nesta quinta-feira, dia 4/3, será lançado o filme “Lucicreide Vai Pra Marte”, da Downtown Filmes, estrelado pela atriz Fabianna Karla. O longa conta uma história muito divertida: a casa de Lucicreide vira um inferno depois da chegada de sua sogra. Abandonada pelo marido e sem conseguir sustentar os cinco filhos, ela só tem o desejo de ir embora para bem longe. Sem entender a dimensão de uma viagem espacial, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro grupo de humanos ao planeta vermelho. A comédia também traz um grande elenco e promete arrancar muitas risadas.

LEITURINHA

Stop, livro de Lidiane Leite fala do jogo stop, que há décadas faz parte das brincadeiras das famílias e amigos Divulgação

Stop, Lidiane Leite (Matrix Editora) - O jogo stop, que há décadas faz parte das brincadeiras das famílias e amigos, ganhou uma versão escrita. Trata-se do livro-caixinha que vem com a mesma proposta do jogo verbal e mantém a maneira divertida e criativa da brincadeira e ao mesmo tempo contribui para a ampliação do vocabulário das crianças, do raciocínio lógico e de uma importante habilidade para a leitura: a fluência verbal.