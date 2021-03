Mitos e verdades sobre rinoplastia Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 18:00

Encontrar uma mulher que está satisfeita com o formato do seu nariz muitas vezes pode ser algo difícil! Ele é fundamental para a harmonia do nosso rosto, mas nem sempre estamos satisfeitas com essa natureza. Um procedimento usado há anos para corrigir imperfeições no nariz, mas que também é motivo de muita polêmica é a rinoplastia. Para desvendar todos os mistérios sobre essa cirurgia, o cirurgião plástico Régis Ramos, que já atendeu muitas celebridades, como Giovanna Antonelli, Sophia Abrahão, Danielle Winits e Carol Nakamura, falou sobre alguns mitos e verdades sobre o procedimento.



A cirurgia de rinoplastia não é recomendada para todas as faixas etárias?

Verdade. A rinoplastia é indicada a partir dos 15 anos, quando o crescimento dos ossos e cartilagens é encerrado. Independentemente da idade, o paciente deve passar por avaliação e exames pré-operatórios antes do procedimento.



O resultado é imediato?

Mito. Eles costumam aparecer em torno de três a 12 meses após a cirurgia, dependendo do caso. O mesmo vale para a evolução e cicatrização de cada paciente.



A cirurgia pode alterar a respiração?

Verdade. Quando o paciente apresenta queixas respiratórias ou cansaço ao realizar atividades físicas, deve solicitar um exame de imagem (tomografia computadorizada) para avaliar a parte funcional. Detectando-se alguma alteração, como desvio de septo ou hipertrofia dos cornetos, entre outras, ele pode ser encaminhado ao otorrinolaringologista para avaliar a necessidade de realizar em conjunto com o cirurgião plástico a parte da função respiratória.



O procedimento ajuda na diminuição do ronco?

Verdade. Quando a via aérea é prejudicada pela obstrução nasal ou há insuficiência das válvulas nasais, utiliza-se uma técnica específica para estruturação do nariz, e impacta na diminuição do ronco



A rinoplastia pode ser feita mais de uma vez?

Verdade. Quando não tiver um resultado satisfatório, pode, sim, realizar outra cirurgia, desde que aguarde 6 meses. Esse é o menor tempo para que o nariz esteja com o mínimo possível de fibrose e próximo ao resultado final.



O pós cirurgia é doloroso?

Mito. Com a modernização do procedimento, as queixas de dor no pós-operatório se tornaram cada vez menores. Os relatos dos pacientes se assemelham a um resfriado leve, como entupimento do nariz e coriza.