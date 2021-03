Por O Dia

Rio - Neste Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira (dia 8), vamos fazer uma reflexão sobre o nosso papel, nossas lutas, vitórias e sobre tudo que ainda temos para conquistar. Essa data vai muito além de receber parabéns e presentes, ela lembra tudo que ainda não conseguimos alcançar.

Hoje, somos empreendedoras, ocupamos quase todos os cargos no mercado de trabalho, cuidamos da casa, sustentamos nossas famílias, mas ainda precisamos gritar pela igualdade de direitos e pela preservação das nossas vidas. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 revelaram que em 2019, o Brasil registrou mais 1.300 feminicídios, um aumento de quase 8% em relação ao ano de 2018. Na grande maioria dos casos, o criminoso era o companheiro ou o ex-companheiro.

O isolamento social agravou muito esses números. Os atendimentos a mulheres vítimas de violência quase dobraram no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2020, foram registrados mais de 20 mil pedidos de medidas protetivas por conta de violência doméstica no Rio.

O que esses números mostram? Que ainda temos muita luta pela frente! Mas nós não desistimos nunca! Somos fortes, somos guerreiras, somos mulheres! Que as meninas se inspirem na nossa luta, que possamos um dia ter realmente direitos iguais. Que todas as mulheres se sintam homenageadas, mulheres brancas, negras, pardas, indígenas, idosas, com deficiência, crianças, adolescentes, trans, LGBTs. Somos todas mulheres.

Data terá muitas ações

Nesta segunda-feira, o Governo do Estado do Rio lança o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, que propõe a inclusão de uma matéria nas escolas públicas sobre violência doméstica, maior atenção aos protocolos de primeiro atendimento da vítima, além da reestruturação dos centros de atendimento à mulher.

Além disso, o Ônibus Lilás estará estacionado no Largo da Carioca, no Centro do Rio, oferecendo serviços gratuitos de assistência social, jurídica e psicológica para mulheres.

Para fechar as comemorações do dia 8 de março, o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, vai celebrar, às 17h, uma missa aos pés do monumento que será iluminado com a cor lilás para homenagear todas as mulheres do mundo. Eu, como madrinha das ações sociais do Cristo, estarei lá apresentando mais esse lindo evento.

Destaques da semana no meu programa 'Vem Com a Gente', na Band

- Entrevista com a atriz Juliana Silveira;

- Música com o cantor GAAB, roda de samba com Marcelo Guimarães e Gabrielzinho de Irajá;



- Dicas de biquínis para o verão e cuidados íntimos.

BELEZA DA ALMA

Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força.