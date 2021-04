A modelo Fernanda Cecília Trindade dá dicas para um visual moderno na estação sem gastar muito Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 09:00

O outono/inverno é muito desejado pelas mulheres que gostam de se vestir com elegância. Mas o que vestir na estação, que tem dias quentes, outros de temperaturas amenas e um período mais frio? Esta época do ano também tem muito estilo! A modelo Fernanda Cecília Trindade, especialista em moda, listou o que estará em alta no outono-inverno 2021 e destacou algumas peças coringas da estação.

Color Block é uma das tendências da estação neste ano

Um dos look fashion de destaque, principalmente em cores tendências em 2021 inverno, com os destaques voltados para o roxo, amarelo, vermelho, azul escuro, vale a pena ficar de olho! Desta vez, cores vibrantes estarão em alta, como o amarelo e roxo, combinadas ou não com tons sóbrios. No outono/inverno você poderá escolher entre a moda e tendência que mais agradar você, até mesmo aquela que melhor combina com sua coleção de roupas que já possui. A dica para investir nessa tendência é apostar numa peça em uma tonalidade vibrante ou em um look total color block, como um vestido, que também entra como destaque para as tendências de verão, principalmente com as mangas bufantes, pode apostar na dica.

Jaquetas

As jaquetas também nunca saem de moda e podem ser usadas para combinações de diversos tipos de visuais: calças, saias e vestidos para quem não pode gastar muito.

Vestidos

Para quem não consegue deixar os vestidos de lado, a estação também possui lindos modelos que podem fazer par com calças e meias-calças. Dá para ousar e criar um visual bem charmoso usando vestidos. Atualmente, o mercado conta com uma diversidade de modelos de materiais mais encorpados, próprios para proteção do frio. Para os dias de frio menos intenso, dá para usar só o vestido. Nos dias mais frios, você pode apostar em combinações de vestido com calça jeans, legging e meia calça.

Looks para a noite

Seja numa saída mais casual ou na balada, os looks de frio para a noite pedem uma produção especial. Para dar um “up” no visual, dá para apostar em casacos mais longos ou jaquetas de couro. As blusas de gola longa dão maior elegância e também servem para proteger o pescoço dos dias mais frios. No look para noite, invista em acessórios que deem uma levantada na sua produção. Bolsas, cintos e bijuterias. O vestido longo também é uma boa pedida para uma imagem mais sofisticada. Você pode fazer uma boa combinação com jaquetas ou casacos e botas.

Looks outono-inverno para tamanho plus size

A moda plus size vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. As roupas de inverno plus size possuem todo tipo de variedade e você pode criar uma composição bem estilosa. O monocromático é uma dica bem legal para quem tem os quadris muito grandes. O monocromático cria um visual bem alinhado e charmoso. A moda plus size também conta com vestidos e saias. Se você quer um look moderno, super despojado, aposte em peças que fujam do clássico.

Jeans

O jeans é aquela peça coringa que cabe para todas as estações do ano. No inverno não poderia ser diferente. As calças jeans podem compor produções despojadas, modernas e até para momentos mais chiques. No inverno dá para criar looks com tênis, casacos, jaquetas, blusas e diversificar nas combinações. É importante salientar que a cor do jeans da calça pode pedir determinado tipo de blusa/casaco. Use o jeans claro com algo mais colorido, opte por cores fortes/estampadas. O jeans escuro cai bem com cores mais claras.

Clássico do inverno

O trench coat, casaco clássico do inverno, compõe um look incrível com vestidos. Aposte em um casaco preto e um vestido estampado – a combinação é fantástica.

Dicas para reaproveitar as peças que ficaram guardadas no seu armário

Os looks de inverno podem sempre ser reaproveitados. As botas por exemplo, nunca saem de moda e mesmo que algum modelo já não seja tendência, dá para criar um visual bacana incluindo acessórios ou peças que estejam em alta. Visual elegante não é sinônimo de gastar dinheiro. Dá para criar uma produção bem legal gastando pouco, por isso é importante ficar de olho nas tendências e no que você já tem no seu guarda-roupa. Reaproveitar é a palavra-chave!