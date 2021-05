Ex-morador de rua se tornou chef de cozinha internacional e ensina receitas com reaproveitamento de alimentos Divulgação

Eu adoro contar histórias de vida e superação. E se essa trajetória tiver relação com a culinária fica melhor ainda! Eu gosto de cozinhar e tenho aprendido muito no quadro de gastronomia do programa que eu apresento na Band Rio, foi assim que conheci a história do ex-morador de rua, o Chef Regi. Com infância difícil, rejeitado pelos parentes, Reginaldo Gonçalves foi morar nas ruas de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Mas ele deu a volta por cima, hoje é chef de cozinha, e através da dificuldade ao passar fome desenvolveu uma forma diferente e deliciosa de reaproveitar alimentos. Ele vai ensinar para a gente receitas de “Strogonoff de cascas de banana” e “Refogado de cascas de melão com presunto de Parma”.

- Foram tempos difíceis. Na rua o frio era intenso e muitas vezes dormi em um casarão abandonado onde hoje é uma biblioteca. Comer? Muitas vezes o fotógrafo Paulo Roberto Cebola me deu comida e agasalho. Mas eu descobri um jeito de comer na rua, pedindo sobras a um restaurante de gastronomia Alemã. Lá eu comi um joelho de porco, sobras de clientes e fiquei maravilhado. Isso me despertou para a gastronomia. Eu queria aquilo um dia e sonhei em ser cozinheiro - explica o Chef Regi.

Após encontrar o amor e casar com sua esposa Márcia, o Chef chegou a se candidatar a vereador em São José do Vale do Rio Preto e fez uma promessa: se perdesse a eleição por poucos votos, iria atrás do seu sonho ser cozinheiro.

- Me mudei para casa de um amigo grande incentivador, o Chef Elielson José Dias, que me deu abrigo. Também recebi ajuda de dois empresários, o Leonardo e a Elen que bancaram o material do meu curso. Fui até a escola de gastronomia Brasil Chef onde consegui uma bolsa. Hoje trabalho como personal chef em mansões. Atendo famosos, empresários, pessoas de todos os cantos do mundo e sou muito bem sucedido graças a Deus e a meus amigos que acreditaram em mim – explica Regi.

Strogonoff de cascas de banana

Ingredientes: 4 cascas de banana, 3 colheres de ketchup, 1 colher de mostarda, 1 caixa de creme de leite, 2 colheres de manteiga, metade de uma cebola picada e sal a gosto.

Modo de preparo: Em uma panela coloque as cascas, cubra com água e deixe ferver por 15 minutos. Após esse processo escorra a água, pique as cascas em quadradinhos pequenos e reserve. Em uma panela coloque a manteiga e a cebola e frite até dourar. Em seguida coloque as cascas de banana picadas, ketchup, mostarda e mexa por um minuto. Em seguida coloque o creme de leite, sal a gosto e sirva.

Refogado de cascas de melão com presunto de Parma

Ingredientes: metade de uma banda de melão, só as cascas (deixar as cascas mais grossas), 1 cebola roxa picada, meio copo de azeite, pimenta do reino a gosto, 200 gramas de presunto de parma picado.

Modo de preparo: ralar as cascas no ralador, nem muito fino, nem grosso. Após ralar coloque em uma panela de pressão, cubra com água e deixe na pressão por 15 minutos. Após os 15 minutos, retire da pressão, escorra a água e reserve. Em uma panela coloque o azeite, o presunto picado e frite. Após fritar o presunto coloque a cebola e deixe fritar por um minuto. Coloque as cascas raladas, deixe refogar até ficar macio, acrescente sal a gosto, pimenta e sirva.

Provei as duas receitas, são deliciosas!

Espero que a história do chef Regi, este homem que aparentemente estava “fadado” ao insucesso e deu a volta por cima, inspire muita gente, mostrando que não importa de onde você veio, o local que você se encontra agora, você tem todas as ferramentas dentro de você para ressignificar sua vida, “temperar” seus dias e fazê-los mais gostosos e com sabor de felicidade.