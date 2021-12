IBGE oferece mais de 200 mil vagas para o Censo de 2022; salário é de até R$ 2.100 - Divulgação

Publicado 27/12/2021 15:05

Olá, meninas!

Estamos na contagem regressiva para o fim do ano, mas ainda dá tempo de conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego. Vamos às oportunidades:

Setor ferroviário

A MRS recebe inscrições para seu Programa de Estágio 2022 até o próximo dia 30. Candidatos podem se cadastrar pelo site da companhia. São 115 vagas distribuídas entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. As chances são para estudantes universitários e para alunos de escolas técnicas nas áreas de Manutenção Ferroviária, Operação Ferroviária, Engenharia, Finanças, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Jurídica, Comercial, entre outras. O processo de seleção conta com cinco fases: inscrições, testes on-line, business case on-line, painel com gestor e entrevista individual. Pessoas com deficiência também podem participar. Além da bolsa auxílio, a empresa oferece vale transporte; vale alimentação/refeição; assistência médica; seguro de vida; e gympass.

Concurso da CGU

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou edital para concurso público. São 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor federal de finanças e controle; e 75 para o cargo de técnico federal de finanças e controle. Atualmente, há na CGU 1.578 cargos de AFFC e 273 de TFFC ocupados. O cargo de auditor exige apenas nível superior. A jornada é de oito horas diárias sendo 40 horas semanais. Os valores iniciais do subsídio dos cargos da Carreira de Finanças e Controle são de R$ 19,1 mil para auditor federal de finanças e controle e R$ 7,2 mil para técnico federal de finanças e controle. As inscrições começam no dia 3 de janeiro e fecham em 1º de fevereiro de 2022. A realização do certame acontecerá no dia 20 de março para ambos os cargos.

Área hospitalar

A Rede D’Or São Luiz está com inscrições abertas para o seu 2º Programa de Trainee, que vai preparar 16 jovens talentos para cargos de liderança ou especialista na área de operação hospitalar. Poderão participar do processo de seleção profissionais formados entre agosto de 2017 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharias, Farmácia, Bioquímica e Medicina. As inscrições vão até 12 de janeiro.

Censo Demográfico

Terminam no próximo dia 29, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de pessoal temporário que trabalhará no Censo Demográfico 2022 do IBGE. Ao todo, são 206.891 vagas, distribuídas da seguinte forma: 183.021, de nível Fundamental, para recenseadores; 18.420 para agente censitário supervisor (ACS); e 5.450 para agente censitário municipal (ACM). Ambas oportunidades para agente censitário são de nível Médio. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição realizadora da banca.

Tecnologia e turismo