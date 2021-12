Todas as TVs, rádios, canais digitais, emissoras próprias e afiliadas do Grupo Bandeirantes estão envolvidas na ação - Divulgação

Publicado 27/12/2021 21:00

O Grupo Bandeirantes de Comunicação e Central Única das Favelas (CUFA) lançaram hoje (27) durante o programa Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena, uma campanha nacional para arrecadar doações para a Bahia. O objetivo é ajudar as mais de 70 cidades que estão em situação de emergência em decorrência das fortes chuvas. A ação conta ainda com o apoio da Frente Nacional Antirracista (FNA).



Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo e Esportes do Grupo, disse que “o momento pede a solidariedade de todos. Milhares de pessoas estão sem absolutamente nada, perderam casas e mantimentos. É hora de se juntar! Grupos como a Band, a CUFA e a Frente Nacional Antirracista precisam unir forças pelo Brasil inteiro para ajudar quem está precisando. Assim como realizamos uma grande campanha contra a fome, não poderíamos deixar de colaborar”.Para Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, a situação é urgente e merece atenção. “Grande parte das moradias e estradas estão em colapso total. Algumas cidades ficaram debaixo da água. Isso impõe dificuldades até para mandar alguma ajuda. As doações não chegam por cima [via meios aéreos] por causa da chuva, e pelo chão as estradas não existem, então precisam ir pela água. Estamos com o desafio de montar uma logística adaptada para uma tragédia desse tamanho”.Em vídeos enviados à emissora, famosos se solidarizaram com a causa. “O estado da Bahia vem sofrendo demais com as fortes chuvas. Você pode fazer sua doação de qualquer lugar do Brasil. Milhares de pessoas precisam de ajuda para reconstruírem suas vidas”, destacou Ivete Sangalo.“Chuvas fortíssimas atingiram mais de 70 municípios na Bahia. São mais de 16 mil desabrigados, 20 mil desalojados e várias pessoas faleceram vítimas dessas enxurradas que não aconteciam há mais de 30 anos. Queria pedir a vocês que colaborassem com as doações. Estamos juntos lutando e cuidando do nosso povo baiano”, disse Daniela Mercury.O cantor Bell Marques também fez questão de mandar o seu recado. “Todos nós estamos acompanhando as fortes chuvas que têm atingido a Bahia. Estou aqui apoiando e pedindo a sua ajuda para a campanha nacional da Band em prol das vítimas. O momento é muito delicado e precisamos nos unir”.As doações podem ser feitas por meio do PIX: [email protected] O dinheiro será revertido em alimentos, itens de higiene e todo tipo de produto que possa ajudar as 430 mil pessoas afetadas. Todos os veículos do Grupo Bandeirantes, incluindo TVs, rádios e canais digitais estão envolvidos na ação, assim como as emissoras próprias e afiliadas espalhadas pelo país. Para mais informações e doações, acesse: www.band.com.br