Analine Castro em visita ao Espaço de Educação Infantil do RioSolidario - Divulgação

Analine Castro em visita ao Espaço de Educação Infantil do RioSolidarioDivulgação

Publicado 28/12/2021 13:28 | Atualizado 28/12/2021 14:14

Olá, meninas!

No último 'Mulherão' do ano, vamos conhecer a história da mulher que capitaneou ações que ajudaram milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Rio de Janeiro. Estou falando da primeira-dama do Estado, Analine Castro, uma mulher discreta, mas que tem uma fé sem medidas.

Projeto Locomotiva do Bem do RioSolidario que arrecada doações em diferentes pontos do estado Reprodução Analine é presidente de honra do RioSolidario, uma instituição sem fins lucrativos que, só de janeiro a agosto deste ano, doou 20 toneladas de alimentos a famílias em todos os municípios do Rio. "É um orgulho acompanhar as ações de um dos maiores estados do país. Acho que a maior missão é, cada vez mais, levar políticas públicas para as 92 cidades do Estado para que todos tenham acesso aos serviços do Governo Estadual. É extraordinário possibilitar e gerar esperança. Há muito a ser feito, e em 2022 vamos seguir lutando contra a insegurança alimentar que assombra lares das famílias fluminenses desde o início da pandemia".

Analine é casada com o governador do Rio, Cláudio Castro, há quinze anos. Os dois estão juntos desde a adolescência, quando se conheceram num dos grupos de jovens da igreja. No discurso de posse como governador, Castro agradeceu à mulher pela paciência e disse que "nada seria possível" se não fosse ela ao seu lado. Um exemplo da importância da cumplicidade de um casal. "O amor representa a nossa escolha diária, uma dedicação e compromisso com a família, com nossos filhos João Pedro e Maria Eduarda. São 15 anos de casados, de uma história que teve início em um grupo de jovens da igreja e seguiu sendo fortalecida atuando nas paróquias que frequentávamos por uma vontade em comum: de lutar pelos direitos das pessoas e por causas sociais".

Antes de se ver envolvida na política fluminense, Analine chegou a fazer bolos para vender, ainda no início do relacionamento. "Considero cada vivência uma oportunidade de aprendizado. Sempre fui muito curiosa e gosto de proporcionar alegria ao próximo, a confeitaria tem um pouco disso. Foi uma época deliciosa, que me permitiu novos conhecimentos em diferentes áreas, descobrir e colocar em prática alguns dos meus dons, além de adoçar a vida da minha família e de muita gente".

A primeira-dama e o marido são pessoas ligadas à fé. Os dois sempre foram caseiros e, por consequência, discretos. "A fé nos guia e buscamos viver com positividade, esperança e atitudes humanas. A pandemia, por exemplo, embora tenha nos trazido incertezas e, por muitas vezes, o medo e a perda de pessoas queridas, ela também despertou mais fé nas pessoas e o lado mais bonito que o ser humano tem: o da empatia e do acolhimento ao próximo".

Para encerrar nossa conversa, pedi à primeira-dama que deixasse uma mensagem aos nossos Mulherões da vida real, que lutam muito todos os dias. "Que tenham fé, acreditem no seu sonho e na capacidade de realizá-lo. Que a gente busque a união porque juntas podemos nos fortalecer e irmos além. Desejo uma vida com gratidão, honrando a nossa história e o compromisso com o próximo. Convido todas a multiplicarem a solidariedade comigo e com o @riosolidario".

Que a garra e a fé da Analine possam nos inspirar para este 2022. Que seja um ano de muitas alegrias e esperança para todos nós.