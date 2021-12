Praia de Copacabana terá queima de fogos com 16 minutos de duração - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 31/12/2021 13:49 | Atualizado 31/12/2021 14:04

Olá, meninas!

Hoje é último dia do ano e como é sexta-feira, não poderia deixar de trazer as dicas de onde celebrar a chegada de 2022. Na programação da cidade maravilhosa, haverá fogos de artifício em dez pontos para evitar assim a necessidade de grandes deslocamentos. A celebração ocorrerá em Copacabana, Flamengo, Barra da Tijuca, Recreio, Praia de Sepetiba, Bangu, Parque Madureira, Igreja da Penha, Ilha do Governador e Piscinão de Ramos.



Em Copacabana, serão dez balsas na orla, com 16 minutos de foguetório, e 25 torres de som para tocar música ambiente e fazer a contagem regressiva. No entanto, haverá restrições para chegar e sair do bairro, incluindo a proibição de estacionamento na orla e em vias de acesso. Além disso, não será permitida a entrada de ônibus fretados na cidade e não haverá operação especial de transporte. Para quem não tomou alguma dose da vacina contra a Covid-19, será montado posto de vacinação em Copacabana. A proibição de estacionamento na orla e em vias de acesso será a partir das 18h do dia 30. Haverá área de lazer na pista da praia da Avenida Atlântica a partir das 7h de hoje (31) e bloqueio total do tráfego na Atlântica a partir das 19h de hoje. Moradores, hóspedes e trabalhadores do bairro com comprovante poderão acessar as vias até as 22h. A liberação do trânsito só ocorrerá às 3h do dia 1º.



Além disso, linhas de ônibus vão operar com a frota regular, sem reforço, e não haverá criação de terminais de ônibus. A partir de 20h, as linhas que passam por Copacabana seguirão somente até Botafogo, Lagoa e Ipanema. A Prefeitura do Rio recomenda aos cariocas que escolham os pontos mais próximos de casa para assistir à festa, evitando deslocamentos desnecessários. É importante ressaltar que é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação em bares, restaurantes e hotéis. É recomendado evitar aglomerações e usar máscara em ambientes fechados e com pouca circulação de ar.



A queima de fogos na cidade



Copacabana – 16 minutos

Flamengo – 12 minutos

Barra da Tijuca – 5 minutos

Recreio – 5 minutos

Praia de Sepetiba – 8 minutos

Bangu – 8 minutos

Parque Madureira – 8 minutos

Igreja da Penha – 10 minutos

Ilha do Governador – 8 minutos

Piscinão de Ramos – 8 minutos

Outros municípios

O Réveillon de Niterói não terá shows nas praias. Apesar disso, dez pontos de queima de fogos estão distribuídos por toda a cidade e foram escolhidos de forma estratégica para que a população possa acompanhar o espetáculo pirotécnico de casa e, desta forma, evitar aglomerações. Além de garantir a melhor visibilidade possível, os fogos de artifício foram colocados em locais totalmente seguros e sem risco para o meio ambiente. A queima de fogos vai ocorrer de forma homogênea e simultânea nos dez pontos e vai durar de 11 a 12 minutos. Os fogos são de baixo estampido para evitar poluição sonora e preservar, principalmente, idosos, enfermos e animais domésticos. Cada ponto terá dois bombeiros com todos os equipamentos necessários para a eventualidade de uma emergência.

Os locais são: Barreto – Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); Fonseca – Mirante da Vila Ipiranga; Caramujo – Parque Esportivo do Caramujo; Pendotiba – Reservatório de Água do Badu; Santa Rosa – Monumento Nossa Senhora Auxiliadora; Ingá – Macquinho (Morro do Palácio); Icaraí – Reservatório de Água do Morro do Cavalão; Jurujuba – Forte do Pico; Camboinhas/Piratininga – Reservatório de Água de Camboinhas; Itaipu – Loteamento Boavista (em frente ao Corpo de Bombeiros).

Já Angra dos Reis terá uma programação que vai além do Réveillon. Serão onze pontos de queima de fogos, além de shows na Praia do Anil. As apresentações musicais se estendem no primeiro dia do ano, com a 43ª edição da Procissão Marítima. No evento, dezenas de embarcações que se concentram na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia. Na Ilha Grande, a programação de shows vai de hoje (31) até o dia 2, com a participação de artistas como Gabriel O Pensador. A Prefeitura de Angra não está exigindo o comprovante de vacinação para acesso ao município, embora oriente que todas as pessoas estejam imunizadas e mantendo os cuidados necessários contra a covid-19. A festa de Réveillon em Angra vai emendar com as comemorações de 520 anos da cidade litorânea. Do dia 6 ao dia 8 de janeiro, receberá artistas como Mariara e Maraísa, Zé Felipe e Jota Quest para shows abertos ao público. Paraty, também na Costa Verde, optou por descentralizar os shows. As atrações musicais serão distribuídas em seis pontos, além da queima de fogos. A cidade exige a apresentação do comprovante de vacinação para ou exame negativo para Covid-19.



Por fim, meninas, quero deixar aqui meus votos de muita paz para 2022. Espero que todas nós possamos realizar nossos sonhos. Que seja um ano de muitas vitórias e muita saúde para nossos familiares e amigos. Deus continue nos protegendo sempre! Feliz ano novo!