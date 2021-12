Andréa Beltrão em cena da novela Um Lugar ao Sol - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/12/2021 10:20 | Atualizado 29/12/2021 11:58

Olá, meninas!

Hoje, eu quero falar com vocês sobre bem-estar sexual e autoconhecimento. Recentemente, o assunto masturbação feminina ganhou as redes sociais depois que a personagem da atriz Andrea Beltrão na novela "Um Lugar ao Sol" se toca na cama e é flagrada pelo marido - que não fica nada feliz em ver a esposa se dando prazer sozinha. A minha pergunta é: por que a masturbação feminina ainda é um tabu a ser discutido na nossa sociedade, enquanto que a masculina é tão bem aceita e entendida?

E, quando a cena mostra uma mulher de meia-idade dando prazer para si mesma - sem atiçar alguém ou para provocar a mesma sensação em um homem - o tabu fica maior ainda. A médica e pesquisadora Thelma Miguel acredita que o motivo para tanto barulho é que a nossa sociedade ainda pensa no prazer do homem, apenas. "Infelizmente, a sociedade ainda é contaminada pelo machismo estrutural e pela discriminação das mulheres de idade. Estes preconceitos as colocam à margem e invisíveis. Precisamos acabar com a falsa relação que se costuma fazer entre envelhecimento e incapacidade".

Uma pesquisa com usuárias de uma plataforma de relacionamentos, feita neste ano, mostrou que 67% das mulheres entrevistadas nunca falam sobre sexo e autoestimulação. E é por isso que conversas como esta que estamos tendo, meninas, são importantes. Esse pensamento arcaico que joga as mulheres na marginalidade do prazer tem mudado. Vocês sabiam que os vibradores tiveram um aumento expressivo nas vendas durante a pandemia?

A consultora Ana Paula Carmo disse que mulheres de todas as faixas etárias têm buscado o prazer próprio cada vez mais. “Atualmente, as mulheres começam reivindicar o tempo perdido no mundo do sexo. Explorar, vivenciar e vibrar a sexualidade tornou-se urgente. Os avanços tecnológicos e o acesso à informação, possibilitaram a mulher a descobrir o próprio prazer e ter conhecimento do seu corpo com o auxílio dos vibradores”.

Um levantamento da Archives of Sexual Behaviors, publicada em novembro de 2019, revela que 61% das mulheres chegam ao orgasmo com a masturbação.

Por onde começar?

Mulheres passaram muito tempo fingindo que não eram seres sexuais. Durante a pandemia, o Brasil registrou um aumento de 280% nas compras online de brinquedos sexuais, desde o anúncio de medidas de isolamento. Os fatores que levaram a essa alta são diversos, como a possibilidade de compra discreta, a curiosidade e também para sair da rotina.

Para Ana Paula Carmo, antes de sugerir ou indicar qualquer produto, as clientes precisam ter a compreensão de suas necessidades e gostos. "Considerando que não existe um tipo de vibrador que é 'melhor' que o outro, o que vai definir a escolha é entender o que você gosta e o que está com vontade. É importante alinhar duas coisas: o tipo de estímulo que você gosta com as funções do vibrador. Tem clientes que achavam que só existiam vibradores no formato de prótese, e ao descobrir que existem outros modelos, elas desvinculam a dependência do masculino para ter prazer e isso ressignificou suas vidas”.

Gostaram das dicas, meninas? Então se joguem e sejam felizes!