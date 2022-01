Consumo de alimentos anti-inflamatórios reduz ou elimina a atividade de substâncias químicas ou moléculas estranhas ao corpo - Reprodução

Publicado 01/01/2022 11:38 | Atualizado 01/01/2022 11:42

Olá, meninas!

Chegou 2022 e, com ele, a esperança de boas notícias, com muita saúde e mudanças daquelas coisas que não nos fazem bem. E, falando em renovação, eu acredito que quando a gente cuida do corpo, a alma também sente. Vocês também se sentem bem quando o seu corpo está bem? E não falo de estar no peso que você gostaria ou com a roupa mais cara da loja. Estou falando de um bem estar em conjunto: corpo e mente. Por isso, trouxe para vocês algumas receitinhas para dar aquele detox incrível depois das festas de fim de ano, momento em que muitas pessoas exageram nas comidas deliciosas das ceias e até interrompem as atividades físicas.

Os benefícios para quem se alimenta, se hidrata e se exercita de forma correta são inúmeros e não se limitam à limpeza do sistema digestório. A desintoxicação do organismo contribui para o emagrecimento, redução de gordura no fígado e aumento de disposição, além de melhorar as funções intestinais e a imunidade. E, com isso, a alma, certo, meninas?

O nutrólogo Luís Henrique Pelá afirma que é recomendável manter sempre o corpo bem hidratado e não interromper a prática de atividades físicas durantes as férias. "Também devemos consumir alimentos que ajudam nosso corpo a eliminar as toxinas. São os casos do limão, gengibre, alho, beterraba, chá verde e o abacate".

O consumo de alimentos anti-inflamatórios reduz ou elimina a atividade de substâncias químicas ou moléculas estranhas ao corpo. Essas toxinas podem ser geradas pelo próprio organismo ou por agentes externos, como corantes, conservantes e poluição, entre outros. O nutrólogo explica que é importante evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica e de alimentos inflamatórios, como glúten, óleo de cozinha, muito açúcar, refrigerantes, doces e leites animais e derivados. Mas não basta tomar esses cuidados. É preciso encontrar o equilíbrio, sempre. "É muito bom para a saúde mental viajar, ter reuniões familiares e aproveitar as festas, mas tudo isso deve ser feito de forma balanceada, sem exageros".

*Dicas matinais*

O nutrólogo Dr. Luís Henrique Pelá dá duas receitas para quem deseja cuidar bem do corpo logo pela manhã. Confira:

Suco Verde

- uma folha de couve

- 200ml de água de coco

- um limão

- gengibre a gosto

- uma fatia de abacaxi

Shot Matinal

- um limão espremido

- meia colher de café de cúrcuma em pó

- gengibre ralado a gosto

- dois dedos de água gelada

Modo de preparar o suco e o shot: Misture os ingredientes no liquidificador e beba logo em seguida.

Meninas, o que acham de colocar o bem estar do corpo e da alma na prioridade neste ano? Garanto que todo o restante que vocês também almejam vai fluir naturalmente quando estamos de bem com a mente. Feliz Ano Novo!