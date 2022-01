Setor de Petróleo e Gás segue em alta, com contratações por meio de concurso público - Arquivo / Secom Macaé

Publicado 03/01/2022 14:45

Olá, meninas!

O ano está apenas começando e as oportunidades já começaram a surgir. Vamos conferir!

Setor tecnológico



A Cortex, empresa de inteligência de dados, está em busca de profissionais que desejam trabalhar nas áreas de vendas, pós-venda, produto e tecnologia. Com 37 vagas oferecidas em todo o país, a companhia oferece ainda o modelo remote first, onde a principal opção é o trabalho remoto. A empresa, que possui escritórios alugados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, apresenta incentivos extras aos profissionais como seu novo programa com foco na promoção da saúde mental e física dos colaboradores que contempla uma semana inteira de pausa remunerada para os funcionários, a concessão de um dia de folga para usuários ativos na plataforma corporativa de atividade física e birthday off. Além disso, a companhia provê benefícios como licença maternidade e paternidade estendida, ajuda de custo para pagamento das contas de luz, internet e auxílio home office. Interessados podem se inscrever pelo link

Inscrições prorrogadas

O IBGE prorrogou até às 16h, do próximo dia 21, as inscrições dos processos seletivos para o total de 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022. Há vagas em todos os municípios do país. O prazo para os interessados se inscreverem terminava nessa quarta-feira (5). As inscrições devem ser realizadas pelo site da FGV Conhecimento . Os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, a área em que desejam trabalhar. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros, ou a comunidades. maioria das vagas (183.021) é para recenseadores, ou seja, o profissional que aplicará os questionários, presencialmente ou por telefone, aos cidadãos que vivem no país. O salário varia de acordo com a produção do trabalhador. A taxa de inscrição é de R$ 57,50. Também estão sendo oferecidas 18.420 vagas para agente censitário supervisor, e 5.450 para agente censitário municipal. A taxa de inscrição é de R$ 60,50. Informações pelo telefone 0800-2834628 ou pelo e-mail [email protected]

Concurso da Petrobras

Terminam na próxima quarta-feira (5), as inscrições para o concurso público da Petrobras com 757 vagas para profissionais com nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca organizadora do concurso. As informações estão disponíveis no edital no site a Petrobras. A remuneração inicial é de R$ 11.716,82. A empresa oferece também previdência complementar, plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

As vagas são para profissionais de nível superior júnior, com formação nas seguintes áreas: Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 79,83. As provas objetivas serão realizadas nas 26 capitais do país e no Distrito Federal no dia 20 de fevereiro. A divulgação do resultado final será no dia 30 de maio.