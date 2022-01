Munik acumula 9 milhões de seguidores no Instagram, 491 mil no Twitter, e mais de 1.6 milhões de curtidas no TikTok. - Arquivo pessoal

Munik acumula 9 milhões de seguidores no Instagram, 491 mil no Twitter, e mais de 1.6 milhões de curtidas no TikTok.Arquivo pessoal

Publicado 05/01/2022 14:40 | Atualizado 05/01/2022 14:44

Olá, meninas!

Vocês certamente lembram da Munik Nunes, né? Vencedora do "BBB 16", ela adora compartilhar sua rotina nas redes sociais e quem a acompanha sabe que a morena está sempre viajando, seja a trabalho ou para passear. A influencer, que é sucesso absoluto na web com mais de 9,2 milhões de seguidores, está sempre de malas prontas para um próximo destino, mas nem por isso deixa de lado seus rituais sagrados de beleza. Atendendo aos pedidos dos fãs e seguidores, Munik conta quais produtos não podem faltar em sua nécessaire durante as viagens, além de contar sua rotina de self-care.



“Sempre gostei de me cuidar e fui aprendendo cada vez mais sobre procedimentos estéticos. Adoro me cuidar, seja fazendo uma hidratação no cabelo, massagens corporais, treinando na academia ou meditando”.



Munik diz também que segue seu cronograma de beleza independentemente da correria do dia a dia. Um deles é nunca dormir com maquiagem, porque isso danifica a pele. “Nunca durmo de make, sempre limpo com demaquilante ou lavo o rosto. Acho essencial dormir com a pele limpa. Além disso, acho importante termos um momento de auto cuidado e relaxamento. Faço skincare duas vezes por dia, uma quando acordo e outra antes de dormir. Não abro mão desses momentos".



Confira os itens indispensáveis da nécessaire de Munik Nunes:



Protetor solar



Munik não vai a lugar nenhum desprotegida! "O protetor solar precisa fazer parte da sua rotina de skin care, pois funciona como uma camada protetora que impede que grande parte dos raios UVA e UVB penetrem a pele. Além disso, previne o envelhecimento precoce, linhas de expressão, rugas e manchas solares".



Demaquilante



O removedor de maquiagem também é fundamental! "O demaquilante é o melhor amigo de toda mulher e deve ser obrigatoriamente aplicado no rosto para remover a maquiagem, evitando o envelhecimento precoce e abrindo os poros para que a pele respire. O produto ajuda a controlar oleosidade, a retirar a poluição e as impurezas que podem ficar acumuladas na face".



Água micelar



"A água micelar, além de trazer uma sensação de frescor, ajuda a acalmar a pele, remove de maneira profunda as impurezas não só da maquiagem, quantos outros, e hidrata. Não pode faltar na nécessaire"!



Hidratante facial



"Nossa pele não é nada sem hidratação, por isso, não abro mão de um bom sérum e hidratante para manter a pele saudável e fortalecida. A combinação do hidratante facial com o sérum ajudam a preparar a pele tanto na pré quanto na pós maquiagem".



Hidratante labial



Para estar sempre com os lábios bonitos e saudáveis, Munik não dispensa o uso do hidratante labial. "O produto cria uma barreira na boca que funciona como um escudo protetor da pele. Por isso, é mais um que não pode ficar de fora. Seja para ser o ponto focal do seu rosto ou para hidratar e dar um leve e natural toque de cor".

E então, gostaram das dicas da Munik, meninas? Espero que vocês aproveitem ao máximo e, claro, continuem lindas, arrasando durante todo o verão.





%MCEPASTEBIN%