Cardápio ficará a cargo da chef Heaven Delhaye, ex-participante do MasterChef BrasilDivulgação

Publicado 07/01/2022 12:43

Olá, meninas!

Verão e férias pedem muita diversão, principalmente com a criançada! Contudo, não esqueçam de tomar todos os cuidados em relação à covid-19. Estamos passando por uma nova onda e não podemos dar chance para esta doença. Usem máscara, álcool em gel e vacinem-se! Vamos às dicas:

Restaurante nas alturas

O projeto MasterChef Brasil Nas Nuvens, restaurante suspenso a 50 metros de altura, já está em pleno vapor no Parque do Cantagalo, na Lagoa, Zona Sul do Rio. O funcionamento vai até 17 de abril. O espaço tem 2 mil metros quadrados e conta com infraestrutura completa: bar lounge, área para eventos e ambientes instagramáveis. O ponto alto do complexo gastronômico será a mesas suspensa, com cadeiras para acomodar 24 comensais. Ao todo, serão seis serviços em oito giros diários, programadas para 8h30 (café da manhã), 10h (brunch), 12h e 14h (almoço), 16h (coquetel), 18h (sunset), 20h e 22h (jantar). Para a experiência da mesa suspensa, os valores por pessoa variam de R$ 240,00 (café e brunch) a R$ 590,00 (jantar). Os ingressos já estão a venda pela internet

Vila Anime

Amantes de cultura japonesa e mundo geek podem se divertir muito durante o Vila Anime, que acontece no domingo (9), a partir das 11h, no Parque Madureira. O evento reúne diversas atividades, como animekê, quiz, caça ao tesouro, encontro Aranha, concurso cosplay, concurso cospobre, show de talentos e mais! O público também pode se esbaldar na cama elástica, na piscina de bolinhas e na arena SwordPlay, além de jogar partidas de RPG e boardgames ou até participar do workshop de mangá. Ainda tem uma área gamer com games retrô, Nintendo Wii U, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e Just Dance!



O evento acontece na Arena Carioca Fernando Torres, Parque Madureira. Ingressos antecipado custam R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada e ingresso solidário com 1kg de alimento não perecível). No dia, R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada e ingresso solidário com 1kg de alimento não perecível).

Reflexão e empoderamento



Com direção de Fernando Reski e cenografia de Paulo Cidro, o espetáculo "Nó na Garganta", será apresentado nos dias 13, 20 e 27 de janeiro, às 19h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. A peça aborda o feminicídio e propõe uma reflexão através dos personagens e suas histórias, baseadas em fatos reais, intercalados com performances de dança do ventre no processo de autoconhecimento, empoderamento e cura. Ingressos podem ser adquiridos pelo site

Bastidores do Municipal

O ano começa com novidades no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A tradicional visita guiada vai mostrar uma nova faceta. Que tal conhecer os bastidores do Municipal? Saber onde ficam os camarins, como funciona a estrutura do palco, entender a mágica da iluminação, do cenário, e do que está por trás da cortina? Quem vai comandar este passeio é Manoel Puoci, coordenador de palco do Municipal, desde 2010. Serão apenas duas turmas na próxima quarta-feira (12).

Outra atração será dedicada aos jovens. Uma Colônia de Férias dentro do Theatro vai permitir que os participantes, além de conhecerem a história e o conteúdo deste importante equipamento cultural, vão exercitar a criatividade e realizar a montagem de um espetáculo, no mesmo dia. No fim, eles poderão levar para casa um livreto com o resultado da experiência.



SERVIÇO:

Visita Guiada pelos Bastidores do Theatro Municipal



Data: 12 de Janeiro – quarta-feira



Horários: 11h e 15h



Duração: 1 hora e 30 min



Valor: R$ 20,00 ( inteira) e R$10,00 (meia – entrada)



Turmas: 15 participantes em cada



Ingressos: o link estará disponível nas redes oficiais do Theatro





Visitas Guiadas tradicionais do Theatro Municipal



As visitas guiadas tradicionais também estarão funcionando ao público nas quartas, quintas, sextas e sábados.



Quarta-16h



Quinta e sexta- 11h, 14h e 16h



Sábado – 10h e 12h



Duração: 1 hora



Valor: R$ 20,00 (inteira) e R$10,00 (meia – entrada)



Colônia de Férias TMRJ - Montando um Espetáculo em um dia



Datas: 19 e 26 de Janeiro – quartas-feiras



Duração: 4 horas



Idade: 11-15 anos



Participantes: 20 jovens por grupo, acompanhados de seus responsáveis. Cada um deve trazer seu lanche.



Materiais: Etiqueta para nomes; caixas de papelão para criação do cenário; acessórios de fantasia.



Valor: R$ 20,00 (inteira) e R$10,00 (meia – entrada)



Ingressos: o link estará disponível nas redes oficiais a partir do dia 10 de janeiro