Cachoeira da Imperatriz: dentro da FlorestaReprodução

Publicado 09/01/2022 00:00

Olá, meninas! Vocês também adoram aquelas viagens que fazem a gente esquecer da rotina e se sentir conectado com a natureza? Depois de um tempo off, o corpo e a mente ficam revigorados. E há evidências científicas de que estar perto da natureza pode oferecer inúmeros benefícios - tanto para o físico quanto para a saúde mental, como explica a gerente de Conservação da Natureza da Fundação Grupo Boticário e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), Leide Takanashi. "A natureza faz parte da nossa essência e, portanto, o contato com áreas verdes é fundamental para nossa saúde e bem-estar. Esse tipo de experiência reduz níveis de estresse e depressão, melhora a imunidade, a qualidade do sono e estimula a criatividade". Não à toa, o turismo de bem-estar deve representar 18% do turismo global até 2022, segundo a Global Wellness Institute.

E é claro que essas atividades são mais do que importantes para as crianças e adolescentes. Afinal, muitos dos pequenos ficam vidrados em celulares e computadores e acabam perdendo a chance de ter um desenvolvimento saudável. O aumento da ansiedade e do déficit de atenção na infância são alguns dos impactos da vida nos grandes centros urbanos em crianças e adolescentes, como conta a Laís Fleury, que também é membro da RECN. "A natureza é reconhecida e recomendada pelos pediatras e profissionais da área da saúde como forma de incentivar a adoção de hábitos salutares no cotidiano das famílias, como forma de contribuir para o desenvolvimento sadio e integral das múltiplas infâncias".

É por isso, meninas, que trouxe algumas dicas do que fazer neste verão, principalmente, com as crianças. Nem toda viagem precisa seguir o tradicional roteiro sentido beira-mar. Veja algumas opções de trilhas que podem ser feitas por crianças:

Floresta da Tijuca

Em 2019, a unidade de conservação manteve a posição de Parque mais visitado do país chegando a quase 3 milhões de turistas recebidos durante todo o ano. Com quase 100 trilhas ecológicas, o Parque Nacional tem também cachoeiras e passeios. O nível de dificuldade é baixo, para as crianças tirarem de letra. A entrada é gratuita. Não esqueça a água e o protetor solar. A apresentação do comprovante de vacinação é obrigatória.

Parque da Catacumba

A trilha leva ao mirante do Morro do Sacopã, na Zona Sul da cidade. No final do passeio as crianças têm a opção de fazer um percurso de arvorismo e tirolesa dentro do próprio parque. É preciso checar a disponibilidade da atividade. A entrada é pela Av. Epitácio Pessoa, 3000, Lagoa. O funcionamento é de terça a domingo, de 8h Às 17h. O acesso ao parque é gratuito.

Forte do Leme

A caminhada até o forte é fácil, numa pista de pedras. As crianças se divertem com os micos que aparecem ao longo da trilha. Embora muita gente que passe ali pelos bairros de Copacabana e Leme saiba que tem uma fortaleza militar em cima da Pedra do Leme, nem todo mundo sabe que é possível fazer visitação ao Forte Duque de Caxias no Rio de Janeiro - e apreciar algumas das vistas mais espetaculares da cidade! Lá de cima, o cenário panorâmico contempla o Pão de Açúcar em diferentes ângulos, o Cristo Redentor, a Praia de Copacabana e muito mais.

Eu adorei essa lista, meninas. Lembrem-se, sempre, de levar alimentos leves, repelente e protetor solar. Aproveitem!