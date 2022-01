Cabelos no verão: saiba como cuidar dos fios nos dias mais quentes | Gardênia Cavalcanti | O Dia

Efeitos do sol em cabelos virgens são bem menores do que os que possuem ou sofrem algum tipo de processo químico - Reprodução

Publicado 08/01/2022 13:57

Olá, meninas!

Vocês já estão cansadas de saber que o excesso dos raios solares, mar e cloro danificam as nossas madeixas. Mas eu também sei que ainda existem muitas dúvidas sobre como proteger os fios - de forma correta - durante a estação mais quente do ano. Como eu sei que vocês adoram dicas, eu trouxe algumas dadas por especialistas no assunto para que todo mundo possa dar aquele mergulho sem preocupações com o cabelo.

Os cuidados para não ter os cabelos tão afetados começam bem antes de ir para a praia. A dermatologista e tricologista Joana D`Arc Diniz explica que, primeiramente, é preciso usar, de maneira assídua, filtro solar capilar para evitar o chamado fotoenvelhecimento capilar. “É comprovado que os cabelos perdem duas vezes mais proteínas quando expostos as radiações solares do que os que estão protegidos e que as pontas do cabelo são a zona onde os estragos são mais visíveis”. O filtro solar também deve ser reaplicado a cada mergulho, seja no mal, seja na piscina, para previnir o desbotamento dos fios.

A médica, que é diretora da Sociedade Brasileira do Cabelo e da Sociedade Brasileira de Medicina Estética (RJ), alerta que as madeixas que passam por processos químicos, tais como, relaxamentos, escovas para alisar e colorações, devem aguardar até a segunda lavagem para se expor ao sol. “Isto garante a certeza da retirada total de algum resíduo das químicas e oxidação, como tinturas, ballayage e similares".

Meninas, outra dica é lavar os cabelos com água morna ou fria para remover o sal do mar ou o cloro da piscina. E tenham muita atenção com receitas caseiras e produtos impróprios à exposição solar. A doutora Joana D'Arc Diniz afirma que não se pode descuidar da hidratação e deixar os fios secarem naturalmente. “Neste período ainda é muito frequente prender ou dormir com os cabelos molhados e isso pode causar escamações da raiz, quebra, caspa, proliferação de fungos entre outros males”.

Mas e se os cabelos forem danificados, o que fazer? Bom, a médica dá o recado. “Muitas vezes utilizam-se condicionadores, xampus, silicones, gel, uma infinidade de cosméticos na tentativa de reverter este quadro. Porém, a má aplicação ou o exagero destes produtos prejudica ainda mais os fios e também o couro. O ideal é buscar um especialista para que indique os produtos para o tipo de cabelo e, se for o caso, indicar procedimentos e medicamentos para reverter os danos causados pelo sol. O primeiro passo é realizar uma avaliação profunda do couro, do fio e do bulbo através de aparelhos específicos a fim de avaliar e recuperar a saúde dos cabelos".

Sigam essas dicas, meninas, e passem o verão lindas e saudáveis!