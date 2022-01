Rapidinhas: Faetec oferece cursos gratuitos; Startup contrata para home office; Rio tem 1,1 mil vagas de estágio | Gardênia Cavalcanti | O Dia

Faetec de Quintino, na Zona Norte do Rio, está entre as unidades que recebem inscrições para formação gratuita - Divulgação

Publicado 10/01/2022 15:26

Olá, meninas,!

Vamos às oportunidades da semana.

Home office

A Ommed, startup de assistência integral à saúde com sede em Florianópolis (SC), está com processo seletivo em aberto para área de Tecnologia com oportunidades para cientista de dados, customer service, desenvolvedor e design experiência do usuário. As vagas são para atuar em sistema de trabalho remoto. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]

Vagas de estágio

O CIEE/Rio começa a semana com mais de 1,1 mil vagas de estágio e jovem aprendiz. Há chances para estudantes de níveis médio e superior, de diversas áreas. Os interessados podem se inscrever pelo site www.ciee.org.br. Para o nível superior, há chances nas áreas deAdministração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Direito, Educação, Engenharia, Informática, Marketing, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Saúde e Turismo.



Cursos gratuitos

A Faetec abriu 30 mil vagas em mais de 50 cursos de capacitação profissional, nas áreas de Tecnologia, Educação e Cultura. As aulas serão gratuitas e estão previstas para diversas unidades do estado. As inscrições vão até 1º de fevereiro, através do site www.faetec.rj.gov.br. As aulas terão duração de dez a 20 semanas. É preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade exigida e o prazo de conclusão também vão depender da qualificação escolhida.



O processo seletivo será feito por meio de sorteio realizado em 2 de fevereiro. Os nomes dos selecionados será publicados no mesmo dia. Depois disso, os candidatos terão entre 3 e 8 de fevereiro para realizarem as matrículas. As aulas começarão em 14 de fevereiro. Entre os cursos estão: Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Massagista, Maquiador, Bartender, Auxiliar de Cozinha, Salgadeiro, Confeiteiro e Padeiro.



Na área de Turismo, as formações serão de Agente de Informação Turística e Condutor de Turismo Esportivo. Em Tecnologia, as aulas serão de Operador de Computador, Excel Avançado e Introdução à Robótica. No ramo de Manutenção, os candidatos serão capacitados nos cursos de Eletricidade Predial, Caldeireiro, Encanador Industrial e Soldador. Na área administrativa, as aulas de Assistente Administrativo, Espanhol, Inglês e Francês, entre outras.