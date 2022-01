Quase um quarto da população brasileira tem dificuldades para manter uma dieta saudável, com os nutrientes suficientes e balanceados, uma parcela que aumentou durante a pandemia de coronavírus - Reprodução

Quase um quarto da população brasileira tem dificuldades para manter uma dieta saudável, com os nutrientes suficientes e balanceados, uma parcela que aumentou durante a pandemia de coronavírusReprodução

Publicado 12/01/2022 17:08

Olá, meninas!

Acredito que vocês conheçam alguém - ou até mesmo já tentou - fazer aquelas dietas que prometem mundos e fundos, são altamente restritivas e sem nenhum acompanhamento profissional. Essa prática tem um nome: “Dieta do Desespero” e pode trazer muitos problemas para a saúde. Com a chegada do verão, algumas pessoas entram em desespero pelo corpo ideal e acabam querendo fazer em poucas semanas o trabalho de um ano inteiro.

O problema, meninas, é que uma dieta sem acompanhamento adequado de um médico pode até trazer resultados momentâneos, mas com o passar do tempo o resultado tende a ser sempre catastrófico, como explica a nutróloga Nathalia Danelli. "Isso porque a privação de nutrientes importantes pode causar efeitos colaterais, como tonturas, dores de estômago, enfraquecimento de cabelos e unhas, perda de massa magra, além de desequilibrar todo o corpo e o organismo".

A médica explica que esses problemas podem ir além do físico e atingir a nossa mente. "Tentativas de dietas frustradas e questões psicológicas podem causar distúrbios alimentares como a compulsão alimentar, e a longo prazo também podem surgir outros distúrbios como bulimia e anorexia".

Por isso, os especialistas afirmam que a melhor forma de emagrecer é com uma reeducação alimentar, com a substituição de alimentos industrializados, embutidos e fast foods por alimentos saudáveis. Assim, a gente evita problemas ocasionados pela perda de nutrientes importantes. Outro ponto importante é unir isso tudo com a prática de exercícios físicos. O nutricionista Marco Quintarelli listou cinco dicas simples para 2022.

Descascar mais e desembalar menos

A principal mudança para quem deseja emagrecer é a substituição dos itens industrializados pelos naturais. “É importante reduzir o consumo dos ultraprocessados, que possuem diversos componentes prejudiciais à saúde. Recomendo a compra de frutas, legumes, grãos e outros vegetais que podem servir tanto como snacks, quanto para compor o prato na hora das refeições. Como sempre digo: devemos descascar mais e desembalar menos".

Encontre uma atividade que te faz feliz

Praticar exercícios físicos deve fazer parte da rotina de todos em 2022, mas não se force a fazer aquilo que não gosta. “Se manter ativo pode ser desafiador no dia a dia, mas torna-se mais fácil se a atividade escolhida é de fato um prazer, e não apenas uma obrigação. Por isso, busque um exercício que você goste, seja ele individual ou coletivo, indoor ou outdoor, e até mesmo uma opção diferente como dança ou yoga, por exemplo”.

Não exclua alimentos da sua rotina

O maior erro cometido pelas pessoas, meninas, é achar que a única forma de emagrecer é retirar determinados pratos da dieta. "Pelo contrário, essa estratégia é ainda mais suscetível ao erro devido à abstinência e os possíveis exageros ao consumir o alimento novamente. Opte por uma reeducação alimentar, na qual o cardápio se adeque aos seus objetivos e que, de vez em quando, permita comer algo que você ame, mesmo que tenha calorias a mais”.

Não se compare

Para mim, essa é uma das dicas mais importantes. Afinal, cada corpo é único o processo de emagrecimento também deve ser. "Para alcançar o sucesso é preciso de foco e determinação, mas principalmente de confiança em si e no seu método. Evite comparações e dietas da moda. Consultar um especialista que enxergará suas demandas como únicas e traçará uma rotina personalizada para você é a melhor forma de ser bem sucedido”.

Comece já

Por último, mas não menos importante: o primeiro passo não pode ficar para depois. “Começar imediatamente é a melhor forma de conquistar resultados. Não caia em papo de despedidas ou pense que o ideal é iniciar o processo na segunda-feira. Quanto mais cedo melhor, e 2022 é o ano certo para a sua transformação”.

Lembrem-se, meninas. Se você sair do foco por algum motivo, não se abale. No dia seguinte, retorne ao seu compromisso. E, juntas, vamos viver o nosso melhor em 2022.