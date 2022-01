Modelo espera um menino que se chamará Leon e é fruto de seu relacionamento com Thiago Lopes - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 21:20

Olá, meninas!

Desde que descobriu a segunda gravidez, a modelo e apresentadora Andressa Urach tem dividido com seus mais de três milhões de seguidores as curiosidades desta nova fase da vida. A beldade, que tem 34 anos, vive a expectativa da chegada do segundo filho, Leon, fruto de seu relacionamento com Thiago Lopes. Recentemente, a modelo compartilhou um problema que muitas mulheres passam durante a gestação: o surgimento de vasos e varizes.

"Na minha gravidez agora estão saindo um monte de vasinhos na minha perna e no meu pé. Depois que eu ganhar o Leonzinho, eu quero fazer esse tratamento que sai tudo". Andressa também chegou a afirmar que dificilmente terá outros filhos. Vale ressaltar que ela já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior. “Estou ficando apavorada. Acho que vai ser só essa gravidez. Não vou conseguir ter outra, não”.

Essa é uma reclamação que o médico vascular Gustavo Marcatto recebe com frequência de suas pacientes. "Durante esse período (gravidez), o corpo da mulher passa por algumas modificações para receber e desenvolver o bebê. A primeira delas é uma sobrecarga de hormônios que favorecem a dilatação das veias. A segunda é o aumento do volume da circulação para poder nutrir o corpo da mãe e do bebê em desenvolvimento. Por fim, a terceira modificação é com o crescimento do útero que, após o sexto mês, começa a dificultar a circulação de retorno das pernas. Somados, esses três motivos são os responsáveis pelo aumento das varizes e dos vasinhos durante a gravidez".

Para resumir, meninas, as varizes são veias dilatadas que já não são capazes de realizar adequadamente a função de levar a circulação de volta ao coração. Geralmente, elas comprometem mais as pernas, e podem causar dor, como explica o doutor Gustavo. "A maioria dos casos de varizes é observada no sexo feminino e pode ser causada por histórico familiar, obesidade, tabagismo, sedentarismo, uso de pílulas anticoncepcionais e também gravidez. Além de afetar a aparência, a doença causa inchaço, dor, cansaço e pode levar a feridas e até trombose".

Os sintomas são clássicos. Aparecimento de veias azuladas e muito visíveis; agrupamento de pequenos vasos avermelhados; sensação de peso nas pernas, sensação de pernas ardendo, câimbras, inchaço nas pernas, em especial ao final do dia. Não existe uma regra, meninas, mas o médico disse que é possível, sim, prevenir a aparição das varizes. "É muito importante que durante a gravidez seja mantida uma alimentação saudável com boa hidratação, exercícios físicos regulares conforme as limitações obstétricas e o uso da meia elástica são muito importantes para prevenção nesse período. O importante é sempre consultar um médico".

Se vocês encontraram alguns vasinhos durante a gravidez, não se apressem em fazer a retirada agora, como explica Gustavo Marcatto. "Hoje existem técnicas que podem ser realizadas durante a gestação, porém apenas em casos excepcionais. O ideal é que o tratamento seja realizado antes e engravidar para melhorar a qualidade do pré-natal e evitar as complicações com inchaço e trombose".