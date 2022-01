Sacolés refrescantes e saudáveis - Reprodução

Publicado 16/01/2022 05:00

Olá, meninas!

Aqueles dias quentes e abafados pedem alimentos leves e refrescantes e, claro, bastante água para hidratar o organismo. Por isso, eu trago para vocês algumas dicas de como se refrescar sem cair na mesmice e se manter saudável durante o verão. Já sabemos os benefícios da água para o funcionamento do corpo, da pele e até para a saúde dos cabelos e das unhas. Mas muitas pessoas não tomam a quantidade ideal para o organismo, por esquecimento ou por não conseguir beber água pura.

A nutricionista Beatriz Fausto explica que algumas táticas podem ser usadas. "Uma sugestão é consumir água saborizada. Basta cortar rodelas de limão, laranja ou abacaxi e hortelã, colocar dentro de uma garrafa com água e ir consumindo durante o dia. Assim o líquido fica com um gosto agradável e suave".

Frutas também são ma-ra-vi-lho-sas para driblar a dificuldade de beber água. A melancia, por exemplo, é composta por 95% do líquido, além de ser rica em vitamina A, B6 e C, potássio, ferro, cálcio, licopeno. Laranja, abacaxi e melão também estão entre as frutas que mais hidratam. Outra receitinha super-rápida de água aromatizada e que ajuda a melhorar a retenção de líquido e ainda tem ação anti-inflamatória:

Ingredientes para água saborizada

1 litro de água mineral

2 colheres (sopa) de semente de romã

10 folhas de hortelã

capim limão

canela em pau

cortados em rodelas: gengibre, pepino, limão, abacaxi, morango e kiwi



Modo de preparo: coloque a água em uma jarra ou use uma garrafa com tampa e inclua os ingredientes. Deixe na geladeira por 2h ou mais e beba durante o dia.



Agora que temos o nosso acompanhamento do almoço, que tal uma receitinha de prato principal? A influenciadora gastronômica e querida Bela Gil ensina a preparar um salpicão vegano, saudável e superdelicioso. “Essa receita é super rápida, barata e rende até 12 porções! Além de ser uma comida leve e cheia de sabor, perfeita para o calor".



Sacolé detox

Qual não ama um sacolé no verão? Refrescante, não é ? Separei uma receita que aprendi e fica maravilhosa, além de melhorar a nossa imunidade. E nos dá mais energia para o nosso dia a dia.



Ingredientes

3 folhas de couve

2 laranjas

1 fatia pequena de gengibre

2 laranjas

Água de coco



Modo de preparo: Colocar tudo no liquidificador e depois nós saquinhos de sacolé. Depois, levar ao congelador.

A couve é um vegetal muito rico em vitaminas A, C, K e do complexo B, substâncias que ajudam a tornar o nosso coração mais saudável e a desintoxicar o nosso organismo.



Para nutrir e refrescar a criançada e adultos que gostam de receitas gostosas:



Sacolé de coco

100g de coco ralado

200ml de leite de coco

200ml de leite integral

200g de creme de leite sem soro

395g de leite condensado



Sacolé de Melancia

4 xícaras de melancia picada

¼ xícara de água

Modo de fazer: É igual para os dois. Bater tudo no liqüidador , colocar no saquinho e levar ao congelador .

O coco é rico em fibras, antioxidante, melhora a saúde bucal . Já a melancia é um alimento que ajuda a manter o corpo hidratado, fortalece a imunidade entre outros benefícios.



Para acalmar e refrescar a pele

Aquele chá de camomila que nos acalma pode virar um borrifador calmante geladinho para a nossa pele.

Fazer o chá das folhas ou saquinhos; colocar para gelar e depois pode usar um borrifador e ir aplicando na pele. Caso não tenha um borrifador, pode fazer compressas.





Beleza da alma

Nada é definitivo, exceto a mudança. Quem é nascido do sol, não definha no calor.

Bráulio Bessa