Esfoliação semanal da pele é importante para desobstruir os poros, eliminar as células mortas e estimular a produção de colágenoReprodução de internet

Publicado 15/01/2022 00:00 | Atualizado 15/01/2022 10:46

Olá, meninas!



Chegou a hora de colocar aquele biquíni que vocês guardaram por tanto tempo dentro do armário. Com a chegada do verão, muitas pessoas planejam aquela rotina de autocuidado, que inclui a depilação. Só que é preciso ter muito cuidado ao fazer esses procedimentos em dias de sol.



Tudo começa com uma pele bem cuidada e hidratada. A médica dermatologista Judith Cavalcante reforça que uma depilação saudável deve remover ou aparar os pelos com o mínimo de dano possível à pele. “Para que isso aconteça, é necessário estar com a pele íntegra e hidratada, para que ela possa se recuperar bem, caso haja alguma irritação ou arranhão”.



Que tal, então, um check list completo para que sua depilação seja a mais saudável possível? A especialista listou algumas medidas.

"Escolha um método que seja gentil, evitando queimaduras ou cortes na pele. Outra dica é utilizar materiais hipoalergênicos e limpar a pele e os instrumentos que irá utilizar". Segundo a médica, "durante a depilação tudo deve estar higienizado para minimizar o risco de infecções".

Manter a pele hidratada, com o uso contínuo de hidratante, evitando banhos com água muito quente e consumindo entre 2 ou 3 litros de água por dia também são ótimas alternativas. "A hidratação ajuda a manter a função de barreira de pele, protegendo-a de dermatites. Lembre-se: no calor é necessário prestar muita atenção na hidratação da sua pele e ter ainda mais cuidado".

Doutora Judith aconselha que "o uso de ácidos na região a ser depilada três dias antes e três dias após do processo deve ser evitado". Assim como o uso de perfumes na área, por pelo menos 24 horas. "Não tome sol imediatamente após a depilação e use sempre filtro solar ao se expor, para evitar queimaduras e manchas".

A médica dá outra dica importante. "Tente ter sua rotina de depilação um tempo antes de se expor à praia ou piscina. Os métodos suaves podem gerar pequenas irritações ou arranhões, que podem causar infecções. Além disso, a recuperação da pele poderá ser mais lenta em um ambiente úmido, quente e com atritos, por conta da areia".



Importante lembrar meninas, que sempre que houver lesões de pele geradas pela depilação, vocês devem suspender o método e procurar um dermatologista. Eu convido vocês a ficarem mais saudáveis e ainda mais lindas neste ano. Vamos juntas?