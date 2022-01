Fausto Silva comandará programa de segunda a sexta-feira na tela da Band - Rodrigo Moraes/Band

Publicado 14/01/2022 10:00

A Bela e a Fera



A partir de hoje (15), ao chegar no estacionamento do Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio, o visitante já se sentirá transportado para um lugar fantástico ao se deparar com o imponente castelo de mais de 1.500 mts² montado para receber "A Bela e A Fera Experience". O público terá a chance de participar do baile real, que acontece dentro do salão principal. Após tomarem seus lugares, os funcionários da realeza passarão de mesa em mesa oferecendo o cardápio das delícias do dia e já preparando o público para o início da segunda parte da experiência. As apresentações contarão a clássica história, originalmente escrita pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot em 1740. Dezenas de artistas integram o espetáculo, recheado de muita música, dança, teatro e ilusionismo, além de efeitos especiais visuais e olfativos durante todo o percurso. Às quintas e sextas as sessões acontecem às 18h e 20h. Aos sábados e Domingos, 10h30, 13h, 15h, 17h, 19 e 21h. Os ingressos custam a partir de R$50,00 e podem ser adquiridos pelo site

Colônias de férias

O BioParque do Rio lança a primeira edição de sua Colônia de Férias que acontece de 18 a 20 de janeiro, das 13h às 17h, voltada para crianças de 7 a 10 anos. As atividades têm foco na educação ambiental, com exercícios voltados para o bem-estar dos animais, como preparação de enriquecimentos ambientais e terrários, técnicas de condicionamento, além de observação dos tratadores durante os cuidados com jacarés e manejo de serpentes. Além disso, a criançada poderá ver de perto alguns dos animais, como o casal de hipopótamos Tim e Bocão, e ainda deixar a sua contribuição para a natureza com o plantio de mudas de árvores da Mata Atlântica. A diária custa R$190, mas sócios do parque podem adquirir os ingressos com 40% de desconto, além de outros benefícios. A compra da diária pode ser feita através do site

Já o espaço Reserva Caiçara promoverá até 29 de janeiro, uma animada colônia de férias para crianças entre 8 e 12 anos, amantes das aventuras. Entre as atividades, futebol, vôlei, skate, caiaque, canoa havaiana, passeio de balsa, stand up paddle, surf, slackline e yoga. Informações pelo telefone: (21) 99439-1606.

Gastronomia para celebrar

O Cadeg celebrou no último fim de semana 60 anos de existência e os festejos contam com o lançamento do livro "Cadeg: o maior mercado do mundo" e promoções exclusivas durante todo o mês. Em janeiro, 24 estabelecimentos estão com ofertas de produtos e pratos por R$ 60, muitos deles, daqueles bem servidos que dão para compartilhar e com preços normais acima de R$ 100. Entre os destaques, estão pratos de bacalhau e frutos do mar, peixe, carne, porções de bolinho de bacalhau, combo de café da manhã, vinhos, espumantes, roupas, óculos, entre outros. O Cadeg fica em Benfica, na Rua Capitão Félix, 110. Informações pelo site

Novo álbum

O rapper paulista Projota está de volta à cena musical com “A Saída Está Dentro”, álbum recheado com 11 faixas que marcam seu novo tempo em uma obra que o artista define como um “disco em que as emoções estão à flor da pele”. Diferentemente de seus lançamentos anteriores, a maioria das músicas foi produzida ao lado de uma banda, em estúdio, e com suas canções surgindo naturalmente num processo colaborativo. O primeiro single desta leva, que chega simultaneamente com videoclipe dirigido por Rafa Costakent se chama “Pássaros” , composta no pré-confinamento do "Big Brother Brasil" e que traz dueto com a jovem e talentosa artista Lourena. O material pode ser ouvido a partir de hoje nas plataformas do artista.

Novidades na Band

Após 34 anos, Fausto Silva está de volta à Band, emissora que o projetou como um dos maiores comunicadores do país. Em nova fase, ele chega para apresentar o "Faustão na Band", um programa diário, repleto de quadros, musicais, revelação de talentos e muita diversão. A partir da próxima segunda-feira (17), às 20h30, os brasileiros vão se deparar com um formato diferenciado e voltado para toda a família. O programa conta com uma equipe de 300 profissionais dedicada a fazer uma atração diferente a cada dia. O estúdio auditório João Jorge Saad, uma homenagem ao fundador do Grupo Bandeirantes, foi montado especialmente para o "Faustão na Band" e é um dos mais modernos da América Latina, com realidade aumentada, telão de cinco metros de altura, chão de LED e a mesma tecnologia usada em grandes eventos internacionais, como Super Bowl e NBA.



Também na próxima segunda, a Band estreia o "1001 Perguntas", que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h30. Sob o comando de Zeca Camargo, o game show celebra a cultura pop da forma mais divertida e descontraída que o público já viu. A cada edição, o apresentador recebe três duplas que colocarão à prova seus conhecimentos gerais. Mas não basta só saber a resposta. É preciso ter raciocínio rápido, intuição e capacidade estratégica para se dar bem na disputa.

Noite de autógrafos

Na próxima segunda-feira (17), às 19h, a escritora e atriz Kristhel Byancco fará uma noite de autógrafos, do seu novo livro "Infinitos Segredos", na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio. No conteúdo, contos, crônicas e poesias. Esse não é o primeiro livro publicado pela autora, que recentemente esteve na Bienal do Livro, também na cidade maravilhosa. Kristhel promete uma noite poética e cheia de requinte, como o Rio de Janeiro merece. A entrada é gratuita. A obra, com 198 páginas, traz muita inspiração, criatividade e sensibilidade. Formada em Educação Física, a mineira de Governador Valadares tem 59 anos e e revela muito de sua personalidade no livro.