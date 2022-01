Cursos oferecidos pela Samsung são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e parceiros, e dão direito a certificados - Divulgação

Cursos oferecidos pela Samsung são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e parceiros, e dão direito a certificados Divulgação

Publicado 17/01/2022 09:00

O Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecnológica da Samsung, oferece cursos on-line e gratuitos até o fim de janeiro. Os temas vão de programação Phyton e Design Thinking até introdução aos jogos digitais. Os interessados podem se inscrever pelo site ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store. O Samsung Ocean é uma iniciativa que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado.o Projeto Favela Mundo abre inscrições para as oficinas artísticas gratuitas de 2022. A iniciativa é destinada a crianças e jovens, de 2 a 18 anos, moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste, e Caju e Acari, na Zona Norte do Rio. Serão oferecidas 950 vagas nos cursos de teatro, hip-hop, musicalização infantil, violão, jazz e danças brasileiras. As inscrições devem ser feitas às segundas, quartas e quintas-feiras, das 10h às 16h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: 2236-4129. O único pré-requisito é que as crianças e os jovens estejam estudando. As atividades começam em 14 de fevereiro e vão durar 12 meses.A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) está com 664 vagas para várias regiões do Estado do Rio – Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul e Serrana. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Na região Metropolitana são oferecidas 371 oportunidades, incluindo 93 vagas para pessoas com deficiência. O grande destaque da região está na oferta de 61 oportunidades para operador de telemarketing e 50 vagas para atendente de loja.Na região Centro-Sul são oferecidas 21 oportunidades, 20 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção. Para quem mora em Rio das Ostras, na região das Baixadas Litorâneas, são oferecidas 10 oportunidades para a função de assistente administrativo. Já na região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 119 oportunidades para funções como auxiliar de linha de produção, babá, eletricista de instalações de prédio, entre outras. Quem mora em Teresópolis, na Região Serrana, pode concorrer a uma das 143 vagas disponibilizadas. Entre elas, 25 para repositor de mercadorias, além de vagas para técnico em segurança do trabalho, recreador, entre outras.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site