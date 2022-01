A atriz estreou em 1969 na novela "A última valsa", da TV Globo. Ela acumula atuações em mais de 40 novelas e outras participações em série e programa de TV - Fernando Ocazione

A atriz estreou em 1969 na novela "A última valsa", da TV Globo. Ela acumula atuações em mais de 40 novelas e outras participações em série e programa de TVFernando Ocazione

Publicado 18/01/2022 18:00

Olá, meninas!

Hoje (19), quero falar de um mulherão que brilhou durante toda a carreira e que, infelizmente, nos deixou no último domingo (16). Sim, estou falando da grande e talentosíssima Françoise Furton. A atriz estava internada há quatro meses em um hospital na Zona Sul do Rio, onde fazia tratamento. Ainda não se sabe que tipo de câncer causou sua partida, mas o que sei é que Fran deixará saudade.

Esta não foi a primeira vez que Françoise travou uma batalha contra a doença. Ainda nas gravações da novela Tieta, em 1989, quando interpretava a vilã Helena, a atriz descobriu um câncer no colo do útero. O segredo ficou guardado por dez anos. Somente a equipe médica e o diretor Paulo Ubiratan sabiam da situação.

O último trabalho da atriz foi em 2019, na novela "Amor sem Igual", da Record TV Fernando Ocazione Fico imaginando, meninas, como deve ser difícil passar por essa condição. Afinal, quando estamos com um problema, seja ele qual for, sempre recorremos aos familiares e amigos, não é mesmo? Não deve ter sido fácil para ela. Foi um semestre inteiro de sessões de quimioterapia e radioterapia. Françoise não sofreu queda de cabelos, mas precisou fazer intervenção com césio. Para ela, esta era pior lembrança.

Em entrevista à revista Rede Câncer, especializada no tema, Fran disse que levou um susto ao ser diagnosticada. "Eu não tinha histórico de câncer na família. Fiquei apavorada. A primeira coisa que veio à cabeça foi: Isso mata e eu não quero morrer”. Após o tratamento, por orientação médica, nossa querida atriz precisou retirar o útero, ovários e trompas, em prevenção à reincidência. Em um programa de televisão, Fran chegou a relatar que não gostava de tocar neste assunto, mas que vinha mudando de ideia. Na ocasião, ela disse que hoje, fazia questão de falar sobre a doença, de ir a público contar sua luta, além de incentivar outras mulheres a cuidarem da saúde.

"Passei a ver muitos amigos que tiveram câncer falando sobre a doença e pensei que isso tem que servir de alerta. Eu poderia alertar sobre a necessidade de se cuidar, jovem ou não, casada ou não, com sexo ou não. Ninguém está livre. Aconteceu comigo, sem eu sentir nada e sem histórico familiar”.

Fotógrafo e visagista pessoal de Françoise, Fernando Ocazione lamentou a perda Fernando Ocazione A partida de Françoise Furton deixou muitos amigos, familiares, fãs e artistas tristes. Fotógrafo e visagista pessoal da artista, Fernando Ocazione sentiu bastante a perda. “Eu a conheci em um trabalho junto com o Eduardo Barata, marido da Françoise. Me encantei por ela quando assisti “Estúpido Cupido”. Sempre tive muito respeito pelo trabalho dela. Era uma amiga, em todos os momentos, não tinha um dia que não nos falávamos. Era uma pessoa incrível”.

Nas redes sociais, foram inúmeras as postagens em homenagem à atriz. A atriz Christiana Oliveira escreveu: "Linda, querida, amável… tive a oportunidade de trabalhar com ela em Quatro por Quatro (novela). Ótima colega". O cantor Oswaldo Montenegro lembrou que conheceu Françoise quando menina. "Nos acompanhamos pela vida sempre com ternura. Ela se foi antes do aceitável. Mas fica aqui, no nosso coração, pra sempre menina”. Já a atriz Beth Goulart disse que Fran “fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com seu talento, seu sorriso largo e coração grande".



E é verdade. Quem é que não se lembra de Renata, namorada de Marcelo (Stepan Nercessian) interpretada por ela no longa-metragem "Marcelo Zona Sul"? Ou a divertidíssima emergente carioca Meg Trajano, na novela "Por Amor"? Ou ainda, o último trabalho na televisão foi na novela "Amor sem igual", em 2019, em que era Mademoiselle Olympia, personagem que lhe rendeu ótimos comentários.



Meninas, não tenho dúvidas que essa carioca, filha de brasileira com um francês, deixará saudades em nossos corações. Sentiremos muita falta de seu talento junto de suas risadas. Por isso, quero aproveitar e lembrar vocês sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. Não deixem de ir ao médico e fazer aquele check-up. O câncer não é brincadeira. Previnam-se!